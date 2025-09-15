iPhone 17開賣倒數 中華電信先抽近130萬購物金

蘋果iPhone 17系列及iPhine Air開賣倒數，中華電（2412）日前宣布，今年中華電信iPhone 17新機首賣活動，首度擴大全台果粉線上登記享優惠，線上登記截止，今日下午中華電信公開抽出360位幸運果粉可獲得iPhone新機3,600元購物金，總金額近130萬元。

中華電信表示，線上登記活動網頁上線後，獲得果粉廣大迴響及參與，15日登記活動截止後，中華電信已於下午在台北南區服務中心由個人家庭分公司副總經理柯素秋公開抽出「台北現場首賣會」80位中獎者與「登記抽購物金」280位中獎者，共360位幸運果粉可獲得 iPhone 新機3,600元購物金。

此外，中華電信指出，參加「台北現場首賣會」的80位中獎果粉，需於9月19日（五）上午6點到7點前憑簡訊，登記中獎的手機門號與身分證件至台北東區服務中心實名報到，完成報到後即可獲得首賣會現場抽獎資格，有機會抽中驚喜好禮。