遠傳Apple Watch全新系列同步19日開賣 最低0元

蘋果全新iPhone Air、iPhone 17系列即將於本周五（9月19日）正式開賣，遠傳（4904）宣布，當天將同步開賣全新 Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3 與 Apple Watch Ultra 3，搭配資費，零元帶走，且這次的Apple Watch Series 11及Apple Watch Ultra 3相較於前一代在健康偵測、智慧功能與續航力上全面升級，售價還更便宜，預期將再掀智慧穿戴熱潮。

遠傳表示，來遠傳購買最新 Apple Watch不傷荷包，入門款Apple Watch SE 3 選擇月付799元起，就能零元帶走；Apple Watch Series 11 月付999元，同樣也是專案價零元起；旗艦款 Apple Watch Ultra 3 也只要月付1,399元，專案價僅2,400元，輕鬆就能戴上手！

遠傳指出，若再搭配一號多機與5G資費，優惠再加碼！包括Apple Watch Series 11 LTE 46mm 月付1,198元，手錶專案價只要900元，比GPS版本還優惠的價格就能升級LTE版；Apple Watch Ultra 3 選擇月付1,198元，也僅需8,400元就能帶走，直接現省萬元。

此外，遠傳指出，一號多機最低月付99元，手錶也能通話上網，搭配遠傳一號多機服務也更加發揮Apple Watch LTE 版各種功能。無論出門、運動、或臨時沒帶手機，不需要手機在身邊都能隨時通話、傳訊息、上網、聽音樂、導航，還可綁定Apple Pay直接用手錶付款，充分展現Apple Watch最大效用。

遠傳指出，現在申辦遠傳「一號多機無合約優惠方案」首月免月租，次月起僅99元，一天不到3元就能享受Apple Watch帶來的行動便利；選擇綁約方案還可以省荷包，一號多機綁約48個月，每月僅199元，手錶直接現折4,500元，選擇30或36個月方案也能省下2,000到3,000元，購買Apple Watch來遠傳最划算。