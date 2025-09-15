友達2025 GPS全球供應商大會歐美亞逾300名生態圈夥伴 共創韌性價值鏈

友達（2409）日前舉辦「2025友達全球供應商大會（Global Partner Summit, GPS）」，以「鏈結友力 共創無限（Together, Unlimited Possibilities）」為主題，邀集來自北美、歐洲、亞太等地區共116家、超過300位供應鏈夥伴齊聚一堂；透過分享技術與價值創新之策略與成果展示，與合作夥伴共同探索價值共創與永續發展的關鍵節點，凝聚信心與共識，攜手在產業挑戰與機遇中共創新局。

本屆GPS大會延續友達「雙軸轉型」策略，聚焦於「顯示科技」、「智慧移動」與「垂直場域」三大營運支柱之發展，並以綠色科技實現企業永續願景；同時，面對地緣政治、貿易政策、匯率波動與氣候變遷等外部環境挑戰，友達持續穩健應對，協同供應鏈夥伴轉型升級，共同邁向永續目標的實踐。

友達董事長暨集團執行長彭双浪為活動揭開序幕並指出：「全球環境快速變遷，企業面臨前所未有的挑戰與機會，唯有攜手合作、共創價值，才能在變局中找到成長的動能。GPS大會匯聚供應鏈夥伴，深入探討未來共贏的策略與方向，也展現友達以永續發展的堅定承諾，打造更具韌性、創新力與責任感的產業生態系，並在整體價值鏈的協同進化中深化競爭力，一起邁向共好共榮的未來。」

友達總經理暨集團營運長柯富仁表示，友達在價值轉型的道路上，持續以技術力為核心及輕資產營運策略，專注開發高價值產品，並不斷深化與全球產業生態系夥伴的協同合作，擴大合作範疇及規模。秉持與夥伴攜手合作、共創價值的理念，推動轉型升級。友達三大營運支柱便展現在高附加價值應用、跨域整合與永續創新的全面布局—「顯示科技」以加值型LCD及Micro LED技術推動智慧化應用；「智慧移動」顯示人機互動（Display HMI）已成為核心事業並直接交付給車廠OEM，並持續建構智慧座艙解決方案，接軌軟體定義車輛趨勢；「垂直場域」則整合顯示解決方案與全球資源，攜手生態圈夥伴，結合ESG趨勢與AI技術，以互補、合作與共創理念，打造多元場域的永續智慧解決方案。

會中，友達聚焦於供應鏈轉型、技術創新與永續發展三大關鍵議題，展現其轉型策略下的前瞻布局與實踐成果。在供應鏈轉型面向，因應供應鏈已成企業策略核心，採購正朝整合性與前瞻性發展，友達也全面升級採購策略，導入「4C1S」架構，強調整合（Convergence）、競爭力（Competitiveness）、協作（Collaboration）、智慧化（Cognitive AI）與永續（Sustainability），並透過AI平台推動數位轉型與資安強化，奠定全球永續生態系基礎。

技術方面著重顯示創新、節能永續與垂直場域之應用，如結合AI與顯示技術研發裸眼3D、AR眼鏡，推動節能顯示器與Micro LED等高附加價值應用等，亦積極拓展智慧移動與多元垂直場域；永續發展則在環境永續、共融成長與靈活創新（EPS: Environment, People, Society）的核心架構，於2025年目標超前達成的基礎下，提出「EPS 2030」新方針，設定於2030年前達成碳排減量與再生材料採購量等更積極目標，也透過基金會與ESG行動平台等，強化供應商的永續競爭力，共築共榮生態圈。