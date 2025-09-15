松川推動AI伺服器與電動車繼電器創新 把握新世代能源轉型商機

繼電器大廠松川精密（7788）訂明（16）日舉行上市前業績發表會，規畫下月中旬掛牌交易。松川董事長王傳世今日受訪時表示，隨著AI運算與電動車市場的持續發展，對高功率電源與安全零組件的需求日益增加。松川近年加快布局AI數據中心與電動車領域，透過新產品研發與技術創新，成功掌握兩大產業的成長契機，他看好松川各大產品除了家電用繼電器面臨中國削價競爭，可能逐步削減規模外，其餘各大產品都會有雙位數成長，明年營收也將有雙位數成長。

松川副董事長吳頌仁說，在AI伺服器方面，人工智慧運算的功率需求不斷提升，從傳統3.3kW以下的電源供應器，逐步擴展至12kW、18kW甚至更高等級，對繼電器的可靠度與高電流承載能力提出更嚴苛挑戰。為因應市場需求，松川已開發多款高電流新產品，並推出「Super Shield」系列，專為液冷與浸沒式冷卻環境設計，確保繼電器在冷卻液中仍能穩定運作。該產品已與客戶合作並進入第二輪測試，顯示松川技術已提前卡位下一波AI數據中心散熱革命。

松川並看好高壓直流（HVDC）與固態變壓器需求的崛起。隨著輝達等晶片大廠推動新世代AI加速卡，資料中心逐步轉向400V、800V直流輸配電架構，繼電器成為不可或缺的關鍵元件。松川強調，這項技術經驗大多源自電動車領域，公司已具備成熟方案，可快速轉用於AI數據中心，展現跨領域應用優勢。

在電動車市場方面，松川同樣積極布局。隨著電池取代油箱，電池管理系統（BMS）成為車輛安全核心，需要透過高壓直流繼電器在碰撞時緊急斷電，保障乘員與系統安全。此外，電動車缺乏傳統引擎與發電機，必須依靠動力電池透過DC-DC轉換器，供應12V與48V等輔助電源，這些環節都仰賴繼電器確保穩定切換。

在充電領域，松川更率先開發全球首款車規級AC繼電器，成功打入BMW i3、i8車系供應鏈。該產品需通過高溫、衝擊與跌落等嚴苛測試，代表公司已具備國際車廠認證實力。針對不同車廠需求，松川亦提供客製化設計，包括在移動式充電器（Mobile Charger）中，整合雙繼電器功能與Busbar結構，解決PCB發熱問題，並加入GFCI漏電保護，大幅提升安全性與使用便利性。