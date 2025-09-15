威剛投資十二強世界冠軍棒球電影《絕勝Team Fantastic》即將開拍

由威剛（3260）科技與瀚草文創共同投資，金獎團隊打造年度最熱血的電影鉅作《絕勝》（Team Fantastic），依據2024世界棒球十二強賽中華隊勇奪世界冠軍的真實事件啟發，預計今年第4季開拍，2026年暑假上映。

電影《絕勝》由威剛科技董事長陳立白擔任出品人，不僅大力出資籌拍，更親自參與前期各項籌備作業，對於電影即將進入開拍階段，陳立白表示，中華隊在十二強奪冠時，激起全民一股團結的力量。為了將這份正面、熱血的能量延續，由威剛邀請企業各界投資人共同出資，並與瀚草文創共同製作，透過電影《絕勝》演繹這段邁向榮耀的歷程，希望能為影壇留下感動人心、啟發世代的精彩作品！

電影《絕勝》由《誰是被害者》、《模仿犯》的製作人曾瀚賢，《關於我和鬼變成家人的那件事》、《志氣》的監製吳明憲，及威剛文創娛樂總顧問陳婉若共同擔任監製，並邀請《角頭—大橋頭》、《進行曲》導演姜瑞智與《寒蟬效應》、《大約在冬季》金馬提名導演王維明共同執導，並找來多位業界頂尖影視幕後好手參與拍攝。

電影《絕勝Team Fantastic》片名源自中華隊從「絕境」走到「絕倫」的英雄旅程，講述「2024世界棒球十二強賽」中華隊籌組成軍的過程，電影創作描述由總教練曾豪駒從一開始不被看好、困難重重的組隊過程中，帶領球隊歷經情緒起伏、價值矛盾與人性碰撞，運用情蒐分析與戰術佈局，以開心打球的哲學，逆勢突圍，迎來一場場精彩絕倫的逆轉勝利，締造台灣棒球史上第一次的世界奪冠傳奇。

為了讓電影更能貼近真實情境，編劇團隊拜訪中華職業棒球大聯盟，並與球員、球評與教練們進行深入訪談與田野調查，成為劇本創作的重要依據，讓電影能在事實的基礎上，輔以戲劇手法的情節推進，觀眾得以透過大銀幕再次感受這次世界奪冠所帶來奮戰精神與熱血沸騰的感動。

監製曾瀚賢分享，《絕勝》在劇本創作時，特別感謝職棒大聯盟蔡其昌會長的支持與協助，引薦各球團並獲得支持，能與這次參賽的教練、球員與後勤人員進行詳實的訪談，讓我們的編劇團隊在不到半年的時間內努力完成精彩的電影劇本創作。