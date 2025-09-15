快訊

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

柯文哲羈押？不羈押？ 台北地院合議庭18:30宣示

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

威剛投資十二強世界冠軍棒球電影《絕勝Team Fantastic》即將開拍

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

威剛（3260）科技與瀚草文創共同投資，金獎團隊打造年度最熱血的電影鉅作《絕勝》（Team Fantastic），依據2024世界棒球十二強賽中華隊勇奪世界冠軍的真實事件啟發，預計今年第4季開拍，2026年暑假上映。

電影《絕勝》由威剛科技董事長陳立白擔任出品人，不僅大力出資籌拍，更親自參與前期各項籌備作業，對於電影即將進入開拍階段，陳立白表示，中華隊在十二強奪冠時，激起全民一股團結的力量。為了將這份正面、熱血的能量延續，由威剛邀請企業各界投資人共同出資，並與瀚草文創共同製作，透過電影《絕勝》演繹這段邁向榮耀的歷程，希望能為影壇留下感動人心、啟發世代的精彩作品！

電影《絕勝》由《誰是被害者》、《模仿犯》的製作人曾瀚賢，《關於我和鬼變成家人的那件事》、《志氣》的監製吳明憲，及威剛文創娛樂總顧問陳婉若共同擔任監製，並邀請《角頭—大橋頭》、《進行曲》導演姜瑞智與《寒蟬效應》、《大約在冬季》金馬提名導演王維明共同執導，並找來多位業界頂尖影視幕後好手參與拍攝。

電影《絕勝Team Fantastic》片名源自中華隊從「絕境」走到「絕倫」的英雄旅程，講述「2024世界棒球十二強賽」中華隊籌組成軍的過程，電影創作描述由總教練曾豪駒從一開始不被看好、困難重重的組隊過程中，帶領球隊歷經情緒起伏、價值矛盾與人性碰撞，運用情蒐分析與戰術佈局，以開心打球的哲學，逆勢突圍，迎來一場場精彩絕倫的逆轉勝利，締造台灣棒球史上第一次的世界奪冠傳奇。

為了讓電影更能貼近真實情境，編劇團隊拜訪中華職業棒球大聯盟，並與球員、球評與教練們進行深入訪談與田野調查，成為劇本創作的重要依據，讓電影能在事實的基礎上，輔以戲劇手法的情節推進，觀眾得以透過大銀幕再次感受這次世界奪冠所帶來奮戰精神與熱血沸騰的感動。

監製曾瀚賢分享，《絕勝》在劇本創作時，特別感謝職棒大聯盟蔡其昌會長的支持與協助，引薦各球團並獲得支持，能與這次參賽的教練、球員與後勤人員進行詳實的訪談，讓我們的編劇團隊在不到半年的時間內努力完成精彩的電影劇本創作。

電影 威剛

延伸閱讀

泳渡日月潭首登電影《三千米的泳氣》 南投縣長邀影星陪社福及特教師生搶先看

全台熱映！災難動作鉅作「96分鐘」票房破3200萬 全台單日冠軍

U18世界盃／王星翰轉換角色再披國家隊球衣 協助中華隊後勤

【影評】夜色、宿命、暴力美學：杜琪峯與銀河映像電影

相關新聞

松川推動AI伺服器與電動車繼電器創新 把握新世代能源轉型商機

繼電器大廠松川精密（7788）訂明（16）日舉行上市前業績發表會，規畫下月中旬掛牌交易。松川董事長王傳世今日受訪時表示，...

辦5G 門號！中華電信：抽 Energy《ALL IN 全面進擊》演唱會門票

中華電（2412）指出，唱跳男團Energy魅力無法擋！繼《ALL IN 全面進擊》高雄巨蛋演唱會圓滿落幕後，Energ...

搭寶可夢熱 中華電信全台670家門市變身道館或補給站

中華電信於全台670間門市設置《Pokémon GO》遊戲內專屬寶可補給站或道館，鼓勵訓練家捕捉寶可夢，更積極參與《Po...

工研院院士名單出爐 米玉傑和羅唯仁獲選

工研院今天舉辦院士授證典禮，今年共有5名新科院士，包括台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑及前台積電技術研發暨企業策略發...

愛德萬測試發表先進光罩CD-SEM「E3660」 支援2奈米節點的最新系統

半導體測試設備領導供應商愛德萬測試（Advantest Corporation）近日宣布，推出專為先進半導體製程光罩和極...

凱納打造三電驅動系統 推動E-Bike產業智慧化

隨電動化、自動化、智慧化與永續淨零浪潮，凱納股份有限公司投入電動輔助自行車（E-Bike）「三電驅動系統」研發、推廣共通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。