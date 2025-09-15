松川攜手電源大廠切入下世代AI伺服器 估2027年爆發

台灣繼電器龍頭松川精密持續拓展新應用，除了電動車與儲能市場，松川董事長王傳世今天表示，針對下世代AI伺服器瓦數升規，對於耐電壓、耐電流的規格要求跟著升級，松川配合國內電源大廠，已投入新品開發，估計相關商機2026年底發酵，2027年爆發。

松川副董事長吳頌仁以「火車變高鐵」，形容下世代AI伺服器晶片將採用全新架構，電源供應器從現行主流的3KW/3.3KW，升規到8KW至12KW，對於HVDC（高壓直流）與固態變壓器的需求增加。

吳頌仁表示，松川投入HVDC技術已超過10年，最初是為了5G通訊市場，之後在自動車應用方面累積技術，現在機會終於來了。

王傳世今天透露，松川已配合國內電源大廠投入新品開發，隨輝達下世代AI晶片預計明年底推出，松川可望受惠，實際爆發點預估會落在2027年。

松川為台灣繼電器龍頭，吳頌仁介紹，繼電器是一種利用較小電流的電氣訊號來控制較大電流的電子開關元件，廣泛應用於自動控制電路中，能夠實現電路的自動調節、安全保護和電路切換等功能，被廣泛應用在工業、消費性電子產品和汽車等領域，可說是「看不到的民生必需品」。

吳頌仁表示，雖然繼電器市場已非常成熟，但松川持續擴大應用，尤其面對中國業者在標準化產品市場的競爭，松川逐漸淡出家電等傳統應用，朝向電動車、儲能等新能源市場發展。今年上半年，松川的新能源產品營收占比已經達到59%，並持續朝向70%的目標邁進。

受惠美國電動車大客戶這兩年朝向儲能發展，松川儲能產品出貨大躍進，今年上半年儲能產品營收較去年大幅成長109%，帶動松川上半年整體營收新台幣32.33億元，年增13.7%；惟受到第2季新台幣升值的匯兌衝擊，松川上半年歸屬母公司淨利4720萬元，較去年同期獲利縮水82%，每股稅後純益0.65元。

展望後市，王傳世表示，今年上半年電動車市場雜音多，且美系大客戶有新車款正在換代，相關產品出貨下滑，預期下半年會好轉，加上儲能產品動能持續，看好明年營收有機會維持雙位數成長動能。