砸300萬！送果粉看F1日本大獎賽 台灣大iPhone 17開賣吸睛

台灣大（3045）表示，蘋果iPhone 17系列將於9月19日（五）正式開賣，台灣大獨家推出總價值近300萬元的「2026 F1日本大獎賽尊榮朝聖之旅」，將抽出7組，1人中獎可2人同行，若是申辦5G 1,599元以上指定資費專案，還有機會參加「AI女神」李珠珢見面會。

台灣大表示，共14位果粉可望於明年三月底前飛往鈴鹿賽道，享每人總價值逾20萬元的6天5夜的F1極速之旅，其中更可體驗市值逾8萬元的F1官方中高階方案 Hero Package，獨享五大體驗，包括參與「Inside F1」專屬貴賓活動，近距離與現役或傳奇車手、車隊高層及專家面對面交流，效力McLaren並多次奪得年度總冠軍的傳奇車手Mika Häkkinen就曾擔任嘉賓；賽前更可走入車隊指揮心臟地帶「Pit Lane」維修道，以不到5公尺的距離近距離目睹Red Bull Racing、Ferrari等頂尖車隊技師的秒級換胎與調校作業，親身感受引擎轟鳴與地面震動帶來的極速震撼。

台灣大表示，即日起至11月30日止，凡新申辦、攜碼或續約iPhone 17系列指定1,399元以上專案，用戶皆可參加抽獎，VIP、老客戶或申辦指定資費者最高享有6次抽獎機會。

近年台灣大開賣iPhone系列旗艦手機都砸重金，台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大寵愛果迷， iPhone新機開賣活動企劃，過去曾送出百萬 Tesla、打造環遊世界五大洲旅程與美西AI朝聖之旅等夢幻大獎，今年更乘著F1賽車熱潮，延續Apple以iPhone核心元件打造專用攝影模組，拍攝賽車巨作《F1》電影的新里程碑，推出「2026 F1日本大獎賽尊榮朝聖之旅」。

林東閔進一步表示，台灣大10日起開放預約，首日預約量迅速突破萬支，且所花時間較往年大幅縮短，加上今年iPhone17系列供貨量創歷史新高，因此，樂觀看待iPhone17銷售買氣。