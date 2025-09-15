砸300萬！送果粉看F1日本大獎賽 台灣大iPhone 17開賣吸睛
台灣大（3045）表示，蘋果iPhone 17系列將於9月19日（五）正式開賣，台灣大獨家推出總價值近300萬元的「2026 F1日本大獎賽尊榮朝聖之旅」，將抽出7組，1人中獎可2人同行，若是申辦5G 1,599元以上指定資費專案，還有機會參加「AI女神」李珠珢見面會。
台灣大表示，共14位果粉可望於明年三月底前飛往鈴鹿賽道，享每人總價值逾20萬元的6天5夜的F1極速之旅，其中更可體驗市值逾8萬元的F1官方中高階方案 Hero Package，獨享五大體驗，包括參與「Inside F1」專屬貴賓活動，近距離與現役或傳奇車手、車隊高層及專家面對面交流，效力McLaren並多次奪得年度總冠軍的傳奇車手Mika Häkkinen就曾擔任嘉賓；賽前更可走入車隊指揮心臟地帶「Pit Lane」維修道，以不到5公尺的距離近距離目睹Red Bull Racing、Ferrari等頂尖車隊技師的秒級換胎與調校作業，親身感受引擎轟鳴與地面震動帶來的極速震撼。
台灣大表示，即日起至11月30日止，凡新申辦、攜碼或續約iPhone 17系列指定1,399元以上專案，用戶皆可參加抽獎，VIP、老客戶或申辦指定資費者最高享有6次抽獎機會。
近年台灣大開賣iPhone系列旗艦手機都砸重金，台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大寵愛果迷， iPhone新機開賣活動企劃，過去曾送出百萬 Tesla、打造環遊世界五大洲旅程與美西AI朝聖之旅等夢幻大獎，今年更乘著F1賽車熱潮，延續Apple以iPhone核心元件打造專用攝影模組，拍攝賽車巨作《F1》電影的新里程碑，推出「2026 F1日本大獎賽尊榮朝聖之旅」。
林東閔進一步表示，台灣大10日起開放預約，首日預約量迅速突破萬支，且所花時間較往年大幅縮短，加上今年iPhone17系列供貨量創歷史新高，因此，樂觀看待iPhone17銷售買氣。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言