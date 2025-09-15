西勝捷克子公司啟用 瞄準三大核心商機

電池模組廠西勝（3625）歐洲捷克子公司近期正式開幕，董事長黃宗偉親自出席，未來，西勝捷克子公司將鎖定三大核心應用領域，展開拓展歐洲市場新篇章。

黃宗偉表示，西勝捷克從布拉格出發，連結歐洲，擴展全球，並攜手所有合作夥伴，將為打造一個更乾淨、更智慧、更永續的未來而努力。

未來，西勝捷克子公司將鎖定三大核心應用領域，專注開發電動自行車、機器人及無人機專用鋰電池模組，以滿足歐洲市場對高效能、輕量化與永續能源解決方案的強勁需求。

西勝無人機業務今年進入試產階段，瞄準商用市場，未來也不排除切入軍工領域。西勝捷克子公司成立後，無人機鋰電池被視為三大核心市場之一，搭配近年歐洲國防預算提升、商機可期。

在基本面部分，西勝今年8月營收3,617萬元，月增6.61%、年減16.1%；累計西勝今年前八個月營收達2.83億元、年減24.2%。

西勝今年營收下滑，主要是因公司持續轉型，逐步淡出NB業務，預計2026年將以AI、綠能相關產品接棒。

西勝布局BBU、無人機商機，其中，GB300高電壓BBU今年已送樣國內電源供應器大廠認證，無人機電池亦已進入認證階段，目標下半年展現成果，而LEV電動自行車業務今年已顯著回升，全年力拚年增五成。