集邦：AI推升儲存潮 QLC SSD搶冷資料商機、2026迎爆量成長
研調機構集邦（TrendForce）15日最新觀察指出，AI帶動的海量數據正推升資料中心儲存需求至新高，過去負責海量備援與歸檔的NL HDD供應吃緊，市場目光轉向效能更高的SSD，其中大容量QLC SSD被視為下一波成長引擎，2026年有機會迎來出貨爆發。
在資料中心的分層架構中，HDD憑藉單位容量成本低，一直主攻備份、歷史紀錄等「冷資料（Cold Data）」；SSD則以高速存取，負責「熱／溫資料（Hot/Warm Data）」。若直接比較，QLC SSD相較NL HDD除效率勝出，也可望降低約3成用電，對能源與機櫃密度敏感的雲端服務商（CSP）具吸引力。
不過，HDD大廠近年未擴產，使得在AI推波之下，NL HDD交期由數周急拉長到逾52周，CSP的儲存缺口擴大。原本規劃把SSD用在「溫資料」的業者，開始評估把部分「冷資料」也轉上SSD；但若要大規模導入QLC SSD，仍得同步調整資料管理演算法、軟體堆疊，並精算整體持有成本（TCO），成本關卡與供應鏈能見度成為兩大門檻。
價格面上，雖然冷資料轉單有助SSD廠優化產品組合，但高容量產品產能有限，供應商不願大幅讓利；買賣雙方勢必短兵相接，推動2025年第4季整體企業級SSD合約價估將季增約5%至10%。
展望後勢，若成本與軟體適配加速到位，QLC SSD在冷資料領域的滲透率可望明顯提升，為2026年出貨爆量埋下伏筆。
