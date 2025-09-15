辦5G 門號！中華電信：抽 Energy《ALL IN 全面進擊》演唱會門票
中華電（2412）指出，唱跳男團Energy魅力無法擋！繼《ALL IN 全面進擊》高雄巨蛋演唱會圓滿落幕後，Energy將於明年1月10日重返台北小巨蛋，舉辦「中華電信Energy《ALL IN全面進擊》演唱會」。
近年知名歌手演唱會活動都吸引民眾搶票，電信業者也搭上演唱會熱潮，搭配各種方案，推動促案。
中華電信表示，以實際行動持續支持華語流行音樂，冠名該場活動並推出客戶專屬回饋。
中華電信表示，即日起至11月30日，申辦精采5G購機999元（含）以上方案，並於指定期間完成活動登錄，就有機會抽中Energy演唱會雙人門票(共210組）；中華電信VIP黃金卡以上會員，於9月19日18:00前綁定LINE「中華電信VIP電子會員卡」，並參加「《ALL IN》Go！VIP獨享」活動領取限量購票序號，即可於9月18日12:00起至9月19日18:00止憑序號進入拓元官方售票系統「中華電信VIP專區」購票，數量有限、售完為止。
