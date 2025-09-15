楠梓電轉投資滬電 加碼黃石打造AI用板園區

老牌PCB廠楠梓電（2316）轉投資的滬電積極拉高AI應用，近期已宣布加碼黃石打造AI用板園區。

依據公告8月26日，滬士電子股份有限公司與湖北黃石開發區·鐵山區簽訂協議，追加人民幣36億元投資，用於建設AI伺服器與晶片應用高階PCB生產線。

滬電股份是黃石PCB產業的開拓者，2011年，公司投資人民幣33億元，2019年二期項目投建，切入新能源智能網聯汽車賽道。加上此次投資，累計投資逾人民幣70億元目標打造百億園區。

台商吳禮淦是滬電股份創始人，目前董事長為其夫人與共同創辦人陳梅芳。大陸地方消息，其子吳傳林接棒後，要再造一個「新滬士」，該項目用於AI伺服器、通信設備、數據中心等核心高階PCB。公開資訊顯示，歷任南亞科、紫光集團等高階主管職務的高啟全並擔任該公司獨立董事。