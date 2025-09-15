搭寶可夢熱 中華電信全台670家門市變身道館或補給站
中華電信於全台670間門市設置《Pokémon GO》遊戲內專屬寶可補給站或道館，鼓勵訓練家捕捉寶可夢，更積極參與《Pokémon GO》推出「Take a GO！走出趣！」活動，中華電信表示，為回饋全台訓練家，不論你是否為中華電信用戶，即日起至10/18，訓練家只要完成《Pokémon GO》遊戲內「Take a GO！走出趣！」裡任一條官方路線，至中華電信門市出示完成路線後的橘色「官方路線徽章」，並掃描QRcode登記手機門號，即可兌換《Pokémon GO》活動主題手拿扇，助攻訓練家在戶外搧風消暑。
《Pokémon GO》推出「Take a GO！走出趣！」活動，規劃文化散步、藝術之旅、風土日誌、生態健行及美食巡禮等5大主題，在遊戲內釋出共36條永久的官方路線，地點包含各縣市知名旅遊景點，並針對5大主題設計符合主題風格的景點，此外，在今年 12/31 前遊玩36條「官方路線」時，還能遇見活動主題寶可夢，甚至有機會遇到「戴著牛仔帽的卡比獸」。中華電信將持續以優質5G行動網路結合熱門手遊，推廣台灣文化與旅遊，以順暢遊戲體驗陪伴訓練家深度認識台灣之美。
