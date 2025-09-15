快訊

江祖平指控遭下藥性侵偷拍 檢警今搜索帶回三立前副總之子龔益霆

駭客總猜得到你的密碼！專家曝「最常犯錯誤」 3招改善帳號被盜風險

檢察官開酸「是陳智菡主動接觸」：沒有要把柯文哲關到死

搭寶可夢熱 中華電信全台670家門市變身道館或補給站

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
《Pokémon GO》推出「Take a GO！走出趣！」台灣專屬官方路線，邀訓練家走遍5大主題36條路線收集明信片。圖／Niantic提供
《Pokémon GO》推出「Take a GO！走出趣！」台灣專屬官方路線，邀訓練家走遍5大主題36條路線收集明信片。圖／Niantic提供

中華電信於全台670間門市設置《Pokémon GO》遊戲內專屬寶可補給站或道館，鼓勵訓練家捕捉寶可夢，更積極參與《Pokémon GO》推出「Take a GO！走出趣！」活動，中華電信表示，為回饋全台訓練家，不論你是否為中華電信用戶，即日起至10/18，訓練家只要完成《Pokémon GO》遊戲內「Take a GO！走出趣！」裡任一條官方路線，至中華電信門市出示完成路線後的橘色「官方路線徽章」，並掃描QRcode登記手機門號，即可兌換《Pokémon GO》活動主題手拿扇，助攻訓練家在戶外搧風消暑。

《Pokémon GO》推出「Take a GO！走出趣！」活動，規劃文化散步、藝術之旅、風土日誌、生態健行及美食巡禮等5大主題，在遊戲內釋出共36條永久的官方路線，地點包含各縣市知名旅遊景點，並針對5大主題設計符合主題風格的景點，此外，在今年 12/31 前遊玩36條「官方路線」時，還能遇見活動主題寶可夢，甚至有機會遇到「戴著牛仔帽的卡比獸」。中華電信將持續以優質5G行動網路結合熱門手遊，推廣台灣文化與旅遊，以順暢遊戲體驗陪伴訓練家深度認識台灣之美。

手遊 寶可夢 Pokemon Go 中華電信

延伸閱讀

訓練家出發！《Pokémon GO》推36條台灣在地路線 跟著寶可夢去旅行

電信8月獲利王換人坐 台灣大靠什麼賺贏老大哥中華電信？

中華資安掛牌首日漲39%

台中8歲、10歲兄弟檔為寶可夢深夜暴走 醫警示：當心網路成癮！

相關新聞

搭寶可夢熱 中華電信全台670家門市變身道館或補給站

中華電信於全台670間門市設置《Pokémon GO》遊戲內專屬寶可補給站或道館，鼓勵訓練家捕捉寶可夢，更積極參與《Po...

工研院院士名單出爐 米玉傑和羅唯仁獲選

工研院今天舉辦院士授證典禮，今年共有5名新科院士，包括台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑及前台積電技術研發暨企業策略發...

愛德萬測試發表先進光罩CD-SEM「E3660」 支援2奈米節點的最新系統

半導體測試設備領導供應商愛德萬測試（Advantest Corporation）近日宣布，推出專為先進半導體製程光罩和極...

凱納打造三電驅動系統 推動E-Bike產業智慧化

隨電動化、自動化、智慧化與永續淨零浪潮，凱納股份有限公司投入電動輔助自行車（E-Bike）「三電驅動系統」研發、推廣共通...

國巨：13日高雄廠區地下車道冒煙 當天恢復正常運作

被動元件大廠國巨今天上午公告，13日上午高雄大發廠區地下車道排風管輕微冒烟，消防人員迅速抵達現場，事件未造成人員受傷，未...

輝達「冷革命3.0」水冷板、均熱片躍居戰略物資 雙鴻、奇鋐等搶商機

輝達AI新平台Rubin與下一代Feynman平台功耗恐高達2,000W以上，現有散熱方案無法因應，傳出輝達要求供應商開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。