工研院院士名單出爐 米玉傑和羅唯仁獲選
工研院今天舉辦院士授證典禮，今年共有5名新科院士，包括台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑及前台積電技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁等。
工研院指出，今年的新科院士涵蓋半導體、工程營造及生醫醫療領域，除了米玉傑及羅唯仁外，還有中鼎集團總裁余俊彥、中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海，以及台大醫療體系管理發展中心主任暨台大醫學院小兒科特聘教授倪衍玄。
工研院發布新聞稿，工研院董事長吳政忠說，這屆新任院士展現台灣在先進製程、工程永續與醫療健康上的厚實能量，不僅強化科技實力，更提升國際影響力。
