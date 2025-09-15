凱納打造三電驅動系統 推動E-Bike產業智慧化

隨電動化、自動化、智慧化與永續淨零浪潮，凱納股份有限公司投入電動輔助自行車（E-Bike）「三電驅動系統」研發、推廣共通協議，幫有自行車王國稱號的台灣供應鏈邁入新時代。 凱納股份有限公司董事長莊侑頲說，隨電動化、自動化、智慧化及永續淨零浪潮，凱納投入電動輔助自行車（E-Bike）「三電驅動系統」研發。中央社

三電驅動系統指E-Bike馬達、電池與控制器，決定助力輸出性能，也影響整車設計、續航與安全。

凱納董事長莊侑頲告訴中央社記者，位於台中市精密機械科技創新園區的凱納成立於2013年，專注E-Bike核心「三電驅動系統」研發，率先推動軟體與數位服務，搭配共通協議推廣，以開放平台為核心。

自行車產業轉型 走向智慧整合

莊侑頲表示，台灣過去以完整零組件供應鏈與代工製造能力，奠定全球重要地位，現在產業正面臨新一輪轉型挑戰，從傳統機械製造走向智慧整合，這也是台灣能否持續保持領先關鍵。

他說，台灣自行車產業強項在於零件標準化，品牌可自由組裝出不同車型，但E-Bike時代須整合電子控制、數據通訊與系統，單靠傳統零件已難因應。

莊侑頲表示，凱納有國內首屈一指微型載具響應式驅動與控制技術，及自行車業大廠背景，從E-Bike系統整合商起家，逐步發展完整三電驅動系統能力。不同於多數供應商只專注單一零件，凱納同時掌握三電系統元件，也投入大量資源發展智慧軟體生態平台，從供應鏈端開始到市場、售後服務，提供完整且獨特全方位服務。

莊侑頲回顧早期進入市場歷程，挑戰重重；他說，電子業、軟體業慣於快速迭代，但自行車產業有嚴謹年度車款週期，任何零件錯誤都可能造成召回風險，這意味工程師須習慣數百小時耐久測試、法規驗證與實際騎乘模擬，又須維持不斷快速創新動能。

莊侑頲表示，員工多數有電子業背景，帶著ICT（資訊與通信科技）產業思維進入，但很快發現要在自行車業立足，就不能只帶著電子產品OEM（原廠委託製造）心態發展經營，須深入理解車架設計、人因工學與傳動系統，否則無法結合電子控制。

融合電子與自行車文化 兼顧精密度與可靠性

經多年專案累積，凱納團隊逐漸融合電子與自行車文化，建立兼顧精密度與可靠性的開發流程。

除三電驅動系統研發，凱納近年更積極參與產業標準化工作。2024年與中華民國自行車暨健康科技工業研究發展中心（CHC）合作，成為「自行車共通協議聯盟」（CCPA）創始成員，旨在建立E-Bike零件間共通語言，讓電池、馬達與顯示器等不同廠商產品能像「即插即用」般互通。

莊侑頲說，這可降低品牌開發新車門檻，也能減少整合過程時間與成本，對台灣供應鏈是一大突破。

除硬體，凱納也同步發展「數位生態系」（Digi-Eco system），整合智慧製造、雲端診斷與騎行數據分析等，讓品牌與經銷商能追蹤車輛全生命週期狀態。莊侑頲說，未來將導入AI與BI（商業智能），從使用者行為到售後服務，提供更精準數據支持。

產業轉型創隱性永續效益 供應鏈更高效

莊侑頲表示，凱納技術雖以性能與數據應用為核心，但也在產業轉型中帶來隱性永續效益，如共通協議降低重複開發與測試的資源浪費，數位診斷功能延長車輛使用壽命，讓維護更高效。

此外，E-Bike本身就是低碳交通工具，據凱納統計，創業後10餘年已協助全球多家品牌打造超過40萬台E-Bike，分布各城市與道路。當這些車輛能更容易維護、更耐用時，不僅提升使用者體驗，也在整體上推動供應鏈更高效、更具永續性。

莊侑頲表示，台灣已從過去自行車王國，逐步走向「智慧自行車樞紐」，凱納將持續深化三電驅動系統研發，並透過AI、BI與開放平台協助品牌建立完整智慧車輛體驗，「希望台灣不僅是全球自行車的製造基地，更是智慧化標準的制訂者與推動者。」