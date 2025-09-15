國巨：13日高雄廠區地下車道冒煙 當天恢復正常運作
被動元件大廠國巨今天上午公告，13日上午高雄大發廠區地下車道排風管輕微冒烟，消防人員迅速抵達現場，事件未造成人員受傷，未對生產設備及貨物造成造成任何損害。
國巨發布重大訊息說明，高雄大發一廠區13日上午地下室車道排風管輕微冒烟，依照標準作業程序，現場人員立即通報當地消防單位。消防人員迅速抵達現場，經評估後進行一些預防性的降溫監控措施，以確保安全無虞。
國巨表示，全體員工已依照應變措施迅速安全地完成疏散，經確認，事件未造成人員受傷，未對生產設備及貨物造成造成任何損害。
國巨指出，經內部詳細檢查後，初步判定事件原因為電線過熱所致，廠區已於當日上午9時全面恢復正常運作。
國巨表示，高度肯定高雄消防單位的專業應對，以及現場團隊的冷靜處置，公司始終將安全視為首要原則，並持續落實嚴謹的作業規範，以確保員工福祉與營運穩定。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言