國巨：13日高雄廠區地下車道冒煙 當天恢復正常運作

中央社／ 台北15日電
消防車示意圖／AI生成
被動元件大廠國巨今天上午公告，13日上午高雄大發廠區地下車道排風管輕微冒烟，消防人員迅速抵達現場，事件未造成人員受傷，未對生產設備及貨物造成造成任何損害。

國巨發布重大訊息說明，高雄大發一廠區13日上午地下室車道排風管輕微冒烟，依照標準作業程序，現場人員立即通報當地消防單位。消防人員迅速抵達現場，經評估後進行一些預防性的降溫監控措施，以確保安全無虞。

國巨表示，全體員工已依照應變措施迅速安全地完成疏散，經確認，事件未造成人員受傷，未對生產設備及貨物造成造成任何損害。

國巨指出，經內部詳細檢查後，初步判定事件原因為電線過熱所致，廠區已於當日上午9時全面恢復正常運作。

國巨表示，高度肯定高雄消防單位的專業應對，以及現場團隊的冷靜處置，公司始終將安全視為首要原則，並持續落實嚴謹的作業規範，以確保員工福祉與營運穩定。

