高雄大發一廠排風管冒煙 國巨：電線過熱所致 無任何傷亡

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

國巨（2327）9月15日發出重訊，說明「高雄大發一廠地下車道排風管輕微冒煙事件」。

國巨指出，高雄大發一廠地下車道排風管於9月13日上午發生輕微冒煙事件，公司已迅速安全撤離人員，並通報消防單位，事故並未造成任何人員傷亡，初步判定事件原因為電線過熱所致，對公司無生產設備及貨物無重大影響。

國巨表示，將儘速配合消防單位釐清起火原因，並進行檢討、改善及善後事宜。

