搶出貨效應退燒 IC 設計業下半年度小月 業者：營運恐不如上半年

消費性產品買氣未見起色，IC設計業不僅本季傳統旺季不太旺，大陸十一長假前夕與電商雙11檔期拉貨效應也清淡，下半年面臨度小月，已有部分廠商坦言，下半年營運表現將頂多持平、甚至恐不如上半年。

不具名的IC設計業者直言，上半年不少客戶因應美國關稅議題，提前大舉拉貨，使得下半年拉貨力道相對減弱，導致本季旺季不太旺。

另一方面，大陸官方先前祭出補貼政策，刺激家電、手機與汽車等內需消費，確實曾帶來一段時間的需求好光景，但下半年相關效益有減弱跡象，都導致近期消費性IC需求相對平淡。

IC設計業者坦言，上半年關稅議題讓客戶拉了不少貨，但後來客戶銷售普遍並沒有特別出色，目前僅能求下半年維持「溫溫的」，不要再變更差就好。

也有廠商私下透露，第3季雖然是傳統旺季，只是今年的情況是旺季不甚旺，只能繼續努力，希望能做到跟去年差不多的水準。

雖然下半年陸續迎來大陸與歐美市場採購旺季，有IC設計業者坦言，目前觀察大陸十一長假前夕與雙11這兩波拉貨力道並不強，下半年的狀況看起來恐怕會比上半年來得弱，也是後續營運的變數。

整體而言，消費性相關IC市況在今年明顯受到關稅政策變動，及大陸補貼政策效益下半年逐漸消退影響下，業界人士認為，後續要關注關稅政策定案後，對於終端市場需求帶來的實際影響。

AI浪潮不但吸引了資本市場多數目光，也吸納了不少企業與消費市場的資金。IC設計業者坦言，這幾年如果跟AI還沾不上邊，業績就很難有爆發性成長力道。

不過，也有IC設計業界高層提到，景氣總會循環，現在大家都忙著投入AI基礎建設與相關應用，或許等相關動作進行一陣子之後，後續對於其他領域IC的需求又會再度上來。



