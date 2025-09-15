IC 設計業下半年度小月 AI、機器人、無人機撐場

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計業下半年整體市況並不算好，惟AI、機器人與無人機等三大領域應用相對有撐，成為業界新藍海，包括聯發科（2454）、義隆（2458）、原相（3227）、瑞昱（2379）等業者都積極布局。

聯發科近期將發表最新旗艦5G晶片天璣9500，預期AI相關功能將更為強化，此產品將是該公司接下來業績的主要成長動能。

聯發科同步搶攻其他AI相關商機，除了與輝達合作GB10超級晶片案，還加入輝達的NVLink Fusion生態系，鎖定半客製化的AI基礎建設市場，並積極爭取雲端服務供應商（CSP）所需的資料中心特殊應用IC（ASIC）設計服務生意。

聯發科預期，資料中心ASIC專案將從明年開始貢獻營收，該公司已訂下目標，將努力達成ASIC晶片相關年度業績達10億美元以上。

義隆加速布局AI邊緣運算，搶攻無人機應用市場，第一代相關產品已量產出貨，並且正與中研院共同開發功能更強大的第二代產品當中，將利用AI影像辨識模型結合AI生成擴增訓練資料庫，導入目標偵測、智慧追蹤與自動避障等核心功能，展現產品差異化，可應用在軍事等應用，預期第二代產品明年下半年可量產出貨。

原相也有機器人相關布局，已開發低功耗智慧物件偵測處理器，由超低功耗CMOS影像感測器與影像處理晶片組成，可同時進行物體偵測及移動偵測等功能。

