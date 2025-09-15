快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

輝達「冷革命3.0」關鍵零組件 榮景來了

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

輝達引領AI伺服器步入「冷革命3.0」時代，相關零組件產值與商機也正持續擴大，包括水冷板、冷卻液分配裝置、分歧管、快接頭、風扇牆等關鍵零組件，大多呈現量價齊揚的趨勢，整個散熱產業欣欣向榮。

業界分析，若輝達確定導入「微通道水冷板（MLCP）」作為「冷革命3.0」主流技術，從水冷板、均熱片、封蓋板，甚至晶片端與封裝方式都必須進行調整，工程浩大，唯有一線供應鏈才有機會切入，二線廠家將難以跨入。換言之，「冷革命3.0」世代將築起一道高牆，實力不夠的業者只能望洋興嘆。

輝達引領一波波「冷革命」，也讓散熱產業蓬勃發展。研調機構MarketsandMarkets報告指出，全球散熱解決方案市場規模預計到2028年時，將達193億美元（約新台幣5,800億元），年複合成長率（CAGR）約 9.7%；其中，液冷散熱市場產值將達124億美元（逾新台幣3,700億元），年複合成長率高達25.8%。

另一研究機構集邦科技近期則出具報告指出，液冷技術在AI資料中心的滲透率將從2024年14%，大幅提升至2025年的33%。

輝達 新台幣

延伸閱讀

Agility獲輝達投資 佳能爭取合作機器人視覺模組

輝達、安謀推新品 助攻台積電營運

輝達發布新一代AI晶片Rubin CPX 明年底上市

台光電、奇鋐 四檔旺

相關新聞

科技廠搶攻軍工、航太商機 佳世達、大眾控等揮軍國防展

軍工航太應用正夯，無人機、造船等傳產業者搶吃商機之餘，科技廠也積極搶進，佳世達集團扮先鋒，旗下鐳洋科技及翔隆航太擔綱雙箭...

輝達「冷革命3.0」水冷板、均熱片躍居戰略物資 雙鴻、奇鋐等搶商機

輝達AI新平台Rubin與下一代Feynman平台功耗恐高達2,000W以上，現有散熱方案無法因應，傳出輝達要求供應商開...

輝達「冷革命3.0」雙鴻兩路進擊 拚頭香

輝達「冷革命3.0」時代可能採用全新「微通道水冷板（MLCP）」技術，水冷板、均熱片躍新戰略物資，同時擁有這兩項關鍵散熱...

輝達「冷革命3.0」關鍵零組件 榮景來了

輝達引領AI伺服器步入「冷革命3.0」時代，相關零組件產值與商機也正持續擴大，包括水冷板、冷卻液分配裝置、分歧管、快接頭...

搶出貨效應退燒 IC 設計業下半年度小月 業者：營運恐不如上半年

消費性產品買氣未見起色，IC設計業不僅本季傳統旺季不太旺，大陸十一長假前夕與電商雙11檔期拉貨效應也清淡，下半年面臨度小...

IC 設計業下半年度小月 AI、機器人、無人機撐場

IC設計業下半年整體市況並不算好，惟AI、機器人與無人機等三大領域應用相對有撐，成為業界新藍海，包括聯發科、義隆、原相、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。