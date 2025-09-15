輝達「冷革命3.0」雙鴻兩路進擊 拚頭香

輝達「冷革命3.0」時代可能採用全新「微通道水冷板（MLCP）」技術，水冷板、均熱片躍新戰略物資，同時擁有這兩項關鍵散熱元件技術的廠商將搶得先機，台廠中，雙鴻（3324）已開始供貨GB300水冷板，近期也喜獲超微均熱片認證並開始供貨，打破原本健策寡占態勢，最有機會搶下輝達「冷革命3.0」大商機頭香。

另外，奇鋐也是輝達水冷板重要供應商之一，並在均熱片領域鴨子划水中，旗下均熱片打入陸系客戶供應鏈，同樣具有後續奪單利基。

業界分析，目前能同時擁有水冷板與均熱片技術和產能的廠商不多，普遍都僅單獨於水冷板或均熱片各自取得一片天。隨著水冷板、均熱片躍新戰略物資，同時掌握這兩項元件技術與產能的廠商將會最吃香。

雙鴻透露，三年前就開始投入均熱片研發，歷經多年練功後，今年中已取得超微認證，並開始量產出貨，預估未來在客戶端供應鏈占比有望持續擴大，成為該公司散熱產品線的支柱之一。

雙鴻正全力開發二者整合方案，只要客戶需要，公司就能盡全力滿足需求。