快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

輝達「冷革命3.0」雙鴻兩路進擊 拚頭香

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
雙鴻董事長林育申。記者陳昱翔/攝影
雙鴻董事長林育申。記者陳昱翔/攝影

輝達「冷革命3.0」時代可能採用全新「微通道水冷板（MLCP）」技術，水冷板、均熱片躍新戰略物資，同時擁有這兩項關鍵散熱元件技術的廠商將搶得先機，台廠中，雙鴻（3324）已開始供貨GB300水冷板，近期也喜獲超微均熱片認證並開始供貨，打破原本健策寡占態勢，最有機會搶下輝達「冷革命3.0」大商機頭香。

另外，奇鋐也是輝達水冷板重要供應商之一，並在均熱片領域鴨子划水中，旗下均熱片打入陸系客戶供應鏈，同樣具有後續奪單利基。

業界分析，目前能同時擁有水冷板與均熱片技術和產能的廠商不多，普遍都僅單獨於水冷板或均熱片各自取得一片天。隨著水冷板、均熱片躍新戰略物資，同時掌握這兩項元件技術與產能的廠商將會最吃香。

雙鴻透露，三年前就開始投入均熱片研發，歷經多年練功後，今年中已取得超微認證，並開始量產出貨，預估未來在客戶端供應鏈占比有望持續擴大，成為該公司散熱產品線的支柱之一。

雙鴻正全力開發二者整合方案，只要客戶需要，公司就能盡全力滿足需求。

雙鴻 輝達 超微

延伸閱讀

全民權證／雙鴻 押價內外10%

最牛一輪／雙鴻吸睛 國泰52拉風

輝達、安謀推新品 助攻台積電營運

輝達發布新一代AI晶片Rubin CPX 明年底上市

相關新聞

科技廠搶攻軍工、航太商機 佳世達、大眾控等揮軍國防展

軍工航太應用正夯，無人機、造船等傳產業者搶吃商機之餘，科技廠也積極搶進，佳世達集團扮先鋒，旗下鐳洋科技及翔隆航太擔綱雙箭...

輝達「冷革命3.0」水冷板、均熱片躍居戰略物資 雙鴻、奇鋐等搶商機

輝達AI新平台Rubin與下一代Feynman平台功耗恐高達2,000W以上，現有散熱方案無法因應，傳出輝達要求供應商開...

輝達「冷革命3.0」雙鴻兩路進擊 拚頭香

輝達「冷革命3.0」時代可能採用全新「微通道水冷板（MLCP）」技術，水冷板、均熱片躍新戰略物資，同時擁有這兩項關鍵散熱...

輝達「冷革命3.0」關鍵零組件 榮景來了

輝達引領AI伺服器步入「冷革命3.0」時代，相關零組件產值與商機也正持續擴大，包括水冷板、冷卻液分配裝置、分歧管、快接頭...

搶出貨效應退燒 IC 設計業下半年度小月 業者：營運恐不如上半年

消費性產品買氣未見起色，IC設計業不僅本季傳統旺季不太旺，大陸十一長假前夕與電商雙11檔期拉貨效應也清淡，下半年面臨度小...

IC 設計業下半年度小月 AI、機器人、無人機撐場

IC設計業下半年整體市況並不算好，惟AI、機器人與無人機等三大領域應用相對有撐，成為業界新藍海，包括聯發科、義隆、原相、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。