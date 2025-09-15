快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達「冷革命3.0」水冷板、均熱片躍居戰略物資 雙鴻、奇鋐等搶商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
輝達AI新平台Rubin與下一代Feynman平台功耗恐高達2,000W以上，現有散熱方案無法因應，傳出輝達要求供應商開發全新「微通道水冷板（MLCP）」技術因應。路透
輝達AI新平台Rubin與下一代Feynman平台功耗恐高達2,000W以上，現有散熱方案無法因應，傳出輝達要求供應商開發全新「微通道水冷板（MLCP）」技術因應。路透

輝達AI平台Rubin與下一代Feynman平台功耗恐高達2,000W以上，現有散熱方案無法因應，傳出輝達要求供應商開發全新「微通道水冷板（MLCP）」技術因應，要把多種散熱元件深度整合，單價是現有散熱方案的三至五倍，水冷板、均熱片更躍居戰略物資，蓄勢進入輝達「冷革命3.0」時代。

AI伺服器愈來愈熱，「一旦過熱就會導致整機停擺」，如何解熱成為輝達重要任務之一，從2023年開啟首波「冷革命」，2024年開始醞釀導入水冷板，進入「冷革命2.0」，如今朝「冷革命3.0」時代邁進。

輝達每次發動「冷革命」都帶來全新大商機，台廠中，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、健策（3653）等散熱相關廠商均磨刀霍霍，準備大顯身手。

業界分析，AI伺服器散熱主流正從氣冷走向液冷，預料從GB300開始將全面邁入液冷，即輝達的「冷革命2.0」時代，惟輝達AI新平台Rubin與下一代Feynman平台因電晶體再次翻倍成長，算力持續大幅升級，功耗同步劇增，甚至可能達到2,000W至3,000W，屆時水冷板也將不敷使用，勢必要採取新技術因應。

供應鏈傳出，輝達要求供應商開發全新「微通道水冷板（MLCP）」技術因應，要把多種散熱元件深度整合，成為輝達「冷革命3.0」技術主流。

就技術層面來看，傳統水冷板為目前AI伺服器主流解熱方案，內部水道寬度約1至3公釐，通常貼合於封裝蓋上，並透過導熱材料（TIM）與晶片間接接觸，進而透過液冷方式帶走熱。

「微通道水冷板（MLCP）」則是導入微米等級的狹窄水道，並將均熱片、水冷板、封裝蓋、晶片進行高度整合，並可省略一層TIM，讓冷卻液更貼近裸晶，大幅提升散熱效率。

由於AI資料中心是由數百台AI伺服器所組成，一旦散熱效率不佳，很可能導致機組過熱而全面停擺，茲事體大，「微通道水冷板（MLCP）」技術崛起，讓水冷板與均熱片躍居AI產業新戰略物資，成為供應鏈的核心零組件之一。

業界透露，目前包括雙鴻、奇鋐與健策等國內散熱三雄都在積極開發「微通道水冷板（MLCP）」技術，相關方案是現有水冷板方案的三至五倍，毛利率也較高。

台廠當中，雙鴻已率先送樣客戶進行測試，奇鋐、健策也已有能力設計與生產，技術實力不容小覷，三家業者均在輝達「冷革命3.0」時代處於領跑的地位，準備搶食商機。

AI 輝達 平台

延伸閱讀

Agility獲輝達投資 佳能爭取合作機器人視覺模組

輝達、安謀推新品 助攻台積電營運

輝達發布新一代AI晶片Rubin CPX 明年底上市

台光電、奇鋐 四檔旺

相關新聞

科技廠搶攻軍工、航太商機 佳世達、大眾控等揮軍國防展

軍工航太應用正夯，無人機、造船等傳產業者搶吃商機之餘，科技廠也積極搶進，佳世達集團扮先鋒，旗下鐳洋科技及翔隆航太擔綱雙箭...

輝達「冷革命3.0」水冷板、均熱片躍居戰略物資 雙鴻、奇鋐等搶商機

輝達AI新平台Rubin與下一代Feynman平台功耗恐高達2,000W以上，現有散熱方案無法因應，傳出輝達要求供應商開...

輝達「冷革命3.0」雙鴻兩路進擊 拚頭香

輝達「冷革命3.0」時代可能採用全新「微通道水冷板（MLCP）」技術，水冷板、均熱片躍新戰略物資，同時擁有這兩項關鍵散熱...

輝達「冷革命3.0」關鍵零組件 榮景來了

輝達引領AI伺服器步入「冷革命3.0」時代，相關零組件產值與商機也正持續擴大，包括水冷板、冷卻液分配裝置、分歧管、快接頭...

搶出貨效應退燒 IC 設計業下半年度小月 業者：營運恐不如上半年

消費性產品買氣未見起色，IC設計業不僅本季傳統旺季不太旺，大陸十一長假前夕與電商雙11檔期拉貨效應也清淡，下半年面臨度小...

IC 設計業下半年度小月 AI、機器人、無人機撐場

IC設計業下半年整體市況並不算好，惟AI、機器人與無人機等三大領域應用相對有撐，成為業界新藍海，包括聯發科、義隆、原相、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。