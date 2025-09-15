IPC 業者從次產業變主角

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦（IPC）廠近年從次產業變主角，搭上邊緣AI熱潮，在布局無人機、軍工航太市場之際，機器人發展也成為重點，包含研華（2395）、新漢（8234）、研揚（6579）等廠商皆鎖定相關商機，期待搭上下一波成長熱潮。

過往工業電腦廠多專注於工業自動化、智慧交通、智慧醫療、智慧城市、智慧零售等B2B領域，在消費性電子產品當道的年代，整體產業能見度相對有限。

隨著生成式AI技術崛起，並開始嘗試落地延伸到各行業，讓邊緣AI商機爆發，而這是傳統工業電腦廠的強項，將最新的AI技術導入工業電腦產品，這也是近年在無人機、機器人及AI智慧工廠等新領域都能看到工業電腦廠身影的原因。

研華看準機器人商機，2024年成立自主系統與機器人（AS&R）事業體，至今已打入全球逾20家中、美、日、韓系人形機器人供應鏈，且客戶中不乏知名的機器人大廠。

研華自主系統與機器人解決方案廣泛應用於室內自動化、戶外機器人，以及地面與空中無人載具等多元場景。研華的技術支援各種應用，包括自主移動機器人、無人駕駛車輛、農業機器人、機械手臂與無人機。

新漢機器人業務主要由子公司創博負責。創博總經理沈倩怡先前指出，人形機器人整合解決方案發表後，需求非常暢旺，已經有美國、中國大陸、印度以及台灣客戶，其中以美國新創客戶進度較快，目前已進入試產，預計明年第2季放量。

