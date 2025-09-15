科技廠搶攻軍工、航太商機 佳世達、大眾控等揮軍國防展

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
軍工航太應用正夯，無人機、造船等傳產業者搶吃商機之餘，科技廠也積極搶進。（美聯社）

軍工航太應用正夯，無人機、造船等傳產業者搶吃商機之餘，科技廠也積極搶進，佳世達（2352）集團扮先鋒，旗下鐳洋科技及翔隆航太擔綱雙箭頭，大眾控（3701）旗下攸泰科技及凌華（6166）、宸曜等工業電腦（IPC）廠也有布局，將揮軍本周台北國際航太暨國防工業展。

台北國際航太暨國防工業展本周四（18日）至周六（20日）登場，不僅傳統軍工企業積極參展，近年隨著AI、無人機、低軌衛星等新技術問世，也讓科技廠加速拓展國防軍工航太業務，紛紛加入本次展會，大秀無人載具智能運算核心、無人機及航太衛星領域等高毛利應用的技術肌肉。

佳世達集團在軍工航太領域部署重兵，轉投資鐳洋已於立方衛星技術打下一片天，這次將於台北國際航太暨國防工業展展出8U立方衛星「黑鳶1號」。

鐳洋與國家太空中心合作推動的新創追星8U物聯網立方衛星計畫，將分三階段發射四枚8U立方衛星至低軌道500至600公里高度，目標是驗證與提升衛星IoT通訊性能。

佳世達另一轉投資翔隆也將參展，該公司專精消防救災及特殊目的搜察無人機應用，協助公共部門進行監測與巡檢。

攸泰在航太及無人機領域皆有布局。攸泰表示，將在無人機地面控制站市場持續優化技術，保持對合作夥伴的開放態度，提供客製化解決方案，此次將亮相最新產品，攸泰在無人機根據不同機型，與台灣及歐美廠商皆有合作。

IPC廠也將大秀身手，凌華以「無人載具智能運算核心」與「強固軍用 AI 平台」為雙主軸，展示多項專為國防、航太及無人載具應用打造的高效能邊緣運算平台與模組化電腦。

針對中大型無人載具的高階應用需求，凌華推出搭載最新輝達Jetson Thor的客製化強固型AI平台，可支援複雜任務與多模態感測整合，為大型無人機在戰術決策、自主飛行與AI推論等場景提供強大算力支援。

宸曜將與多家系統整合夥伴合作，展示多款具備邊緣AI運算效能的強固型平台，涵蓋國防、航太及無人系統等高階應用。

