安捷投入軍用領域 蒼鷹號搭載軍規設備多次偵獲共艦

中央社／ 台北14日電

共艦頻對台遂行灰色地帶威脅，民間「安捷航空」近年投入軍用領域，並獲美輸出許可採購軍規熱顯像儀、合成孔徑雷達安裝於自家「蒼鷹號」，自飛行測試迄今已多次偵獲共艦，成功建立公私協力樣態。

共軍機艦近年頻擾台灣防空識別區，更逾越台灣海峽中線企圖進行灰色地帶襲擾，國軍、海巡等單位也積極對外籌購及國造軍備，並與民間單位協力藉此強化反制能量。

安捷航空主要為培訓、代訓機師的航空學校，亦有醫療後送任務。除既有業務，也向義大利商Tecnam採購P2012機型，在機腹掛載FLIR生產、科力航太代理Star Safire 380-HDC光學及紅外線（EO/IR）熱顯像儀，以及IMSAR NSP7合成孔徑雷達，打造空中偵察機蒼鷹號（Goshawk），進行海洋情監偵任務。

由於熱顯像儀380-HDC或合成孔徑雷達NSP7，均是美方列管「軍規產品」，因此安捷是台灣唯一通過「國際武器貿易條例」（ITAR）管制取得輸出許可的民間廠商；防衛暨安全事業處長洪曉榮說明，蒼鷹號曾多次偵獲共艦，包括3月27日偵獲中共旅洋三型驅逐艦、3月28日偵獲中共東調級情報船、056型護衛艦等。

偵搜顧問黃僑文指出，NSP7偵測範圍約340公里，且不受夜間、天候影響，現已有多國軍事機關使用，今年更可升級為偵測無人機（UAV）功能；380-HDC部分，除成像距離超過25公里、120及60倍高倍率光學外，更具備短波紅外線SWIR的功能，可讓遭刻意塗銷編號、舷號的載具無所遁形。

黃僑文表示，偵搜程序如同「面、線、點」，依序為「搜索、定位、識別、追蹤」，當偵蒐到的船艦雷達訊號數量與開啟自動識別系統（AIS）的船舶數量不符時，可在識別階段以ISAR雷達影像、EO/IR與熱顯像交互比對，並立刻供海巡或國軍應處參考，且影像不必落地後才獲取，而是在空中即時傳至地面指揮中心。

此外，安捷也配有LISA 3D地面指揮工作站，地面人員可即時監看空中、水面動態畫面、EO/IR畫面、天氣即時資訊以及共同指管圖像，並輔以AI數據分析，特色為高解析的3D立體模組，更可獨立作業。

因台灣遭受中共灰色地帶輔以正規軍事威脅，導致國軍及海巡單位疲於應對。洪曉榮說，各國「委商」與民間合作案例很多，包括英國海事與海岸巡防署（MCA）、澳洲內政部邊防署（ABF）、荷屬加勒比海、愛爾蘭交通部，都有類似模式。

他提到，民國89年政府也曾委外亞太航空、德安航空成立空中偵巡隊，透過租賃航空器、飛行員方式執行巡邏、緊急勤務、代訓等任務，因此建議可朝與民間協力方向實施，不僅能減輕公部門負擔，也能節約初期建軍及長期維運的經費支出，更能深化公私部門夥伴關係、強化韌性，達事半功倍的成效。

另外，安捷也逐步拓展水下偵測能量，並於今年7月取得歐盟輸出許可，成功引進Leica HawkEye-5空載測深光達，透過先進雷射技術能快速、大面積且精準掌握水下地形，應用航道測繪、港灣建設、離岸工程與災後搶修等韌性建設，同時具反登陸與水下戰場監測潛力，使其應用面向更加多元。

蒼鷹號配有UHF可與軍用通訊構聯，巡航速度194節、航程850浬、航高1萬9500英尺、滯空時間4至5小時，可容納6名人員，除正副駕駛，後艙可容納4名人員，包括熱顯像操作手1人、合成孔徑雷達操作手1人、無人機操作手1人、官方或執法代表1人，目前的後艙人員為國軍官兵退役，具備P-3C反潛機、E-2K預警機豐富實務經驗。

無人機 安捷航空

