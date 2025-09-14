快訊

從奧運金牌到運動部長…賴清德曝李洋僅問1句即減重、捨千萬代言

國家警報響了！南部6縣市大雷雨炸2小時 慎防雷擊、冰雹

工研院偕英國國家物理實驗室 推動半導體量測合作

中央社／ 新竹縣14日電

工研院今天表示，與英國國家物理實驗室簽合作協議，未來以半導體量測標準進行跨國科研合作，包含共同執行研究計畫與新興技術共開發等，盼降低業者成本、提升台灣產業競爭力。

工研院今天提供新聞資料指出，工研院與英國國家物理實驗室日前正式簽署合作協議，由經濟部標準檢驗局、英國科學創新和技術部、英國在台辦事處等共同見證。

工研院院長劉文雄表示，英國在基礎科學、綠色經濟與數位轉型領域具有國際領先優勢，與台灣在半導體、ICT及應用技術產業化的能量形成高度互補。

劉文雄說，此次簽署合作協議，雙方將在半導體、先進材料等關鍵計量技術，進行前置標準研究，共同推動全球量測標準一致性，並以技術交流、實驗室間比對標準制定、人才互訪與培訓，藉此串聯台英科研資源，助力台英產業攜手開拓全球市場。

經濟部標準檢驗副局長賴俊杰表示，工研院與英國國家物理實驗室於半導體、人工智慧及先進材料領域展開合作，不僅推動新興產業的標準化進程，也將加速半導體新技術的商業化與全球導入，助台灣拓展在全球高科技供應鏈中的領先地位。

英國 半導體

延伸閱讀

AI無法替代！《富比士》盤點5大工作內容 這職位年薪上看394萬

川普訪英將簽署科技協議 聚焦AI等合作

產業追蹤／半導體產業強化技術自主化 專家獻策

羈押前PO女兒畢業照「怕來不及」 應曉薇：女兒留英國繼續攻學位

相關新聞

iPhone Air單鏡頭藏史上首見功能 解鎖完整人像模式

蘋果iPhone 17系列新機將於19日開賣，有眼尖外媒發現，新成員iPhone Air雖然為了機身輕薄化，僅搭載單鏡頭，...

陸對美晶片反傾銷調查

美中半導體角力再有新進展，大陸商務部昨（13日）晚對原產於美國的進口相關模擬芯片（類比晶片）發起反傾銷立案調查，據公告，...

AI帶動高速運算夯 連接族群叫好…貿聯、正崴等明年業績看旺

人工智慧（AI）推動高速運算（HPC）需求，高速連接線與連接器商機旺，網路資料傳輸速度從原本400G，到下半年800G，...

AI快速興起 連接族群接單強勁 擴產動起來

AI快速興起，連接線與連接器族群跟著擴產，以滿足市場龐大需求。以龍頭貿聯來說，由於訂單強勁，北美與東南亞產能吃緊，規劃在...

光寶搶搭 AI 浪潮 增海外研發人力

光寶科技董事長宋明峰昨（13）日表示，光寶已經努力打拚50年，這幾年因為人工智慧（AI）的關係，把光寶推上浪潮，為搶搭A...

蘋果CEO庫克談6,000億美元投資 攜台積電增美國製晶片

蘋果公司執行長庫克12日接受CNBC名嘴克雷默訪問，暢談如何實踐投資6,000億美元在美國製造的承諾，並強調蘋果投資在美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。