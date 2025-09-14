工研院偕英國國家物理實驗室 推動半導體量測合作
工研院今天表示，與英國國家物理實驗室簽合作協議，未來以半導體量測標準進行跨國科研合作，包含共同執行研究計畫與新興技術共開發等，盼降低業者成本、提升台灣產業競爭力。
工研院今天提供新聞資料指出，工研院與英國國家物理實驗室日前正式簽署合作協議，由經濟部標準檢驗局、英國科學創新和技術部、英國在台辦事處等共同見證。
工研院院長劉文雄表示，英國在基礎科學、綠色經濟與數位轉型領域具有國際領先優勢，與台灣在半導體、ICT及應用技術產業化的能量形成高度互補。
劉文雄說，此次簽署合作協議，雙方將在半導體、先進材料等關鍵計量技術，進行前置標準研究，共同推動全球量測標準一致性，並以技術交流、實驗室間比對標準制定、人才互訪與培訓，藉此串聯台英科研資源，助力台英產業攜手開拓全球市場。
經濟部標準檢驗副局長賴俊杰表示，工研院與英國國家物理實驗室於半導體、人工智慧及先進材料領域展開合作，不僅推動新興產業的標準化進程，也將加速半導體新技術的商業化與全球導入，助台灣拓展在全球高科技供應鏈中的領先地位。
