快訊

從奧運金牌到運動部長…賴清德曝李洋僅問1句即減重、捨千萬代言

國家警報響了！南部6縣市大雷雨炸2小時 慎防雷擊、冰雹

林佳龍捷克參訪緯創等 盼科技台灣成為歐洲最佳夥伴

中央社／ 台北14日電

外交部長林佳龍在臉書發文指出，訪問捷克期間走訪台捷合作的「先進晶片設計與研究中心」（ACDRC），並參訪台灣科技廠英業達、緯創，他期待台灣「AI新十大建設」能與捷克對接，拓展半導體之外更廣闊的合作空間。

林佳龍開啟訪歐行程，首站為捷克，他今天透過社群平台臉書表示，「From Tech to Culture」是今年「歐洲台灣文化年」的主軸，在結束故宮特展開幕式後他特別前往布爾諾（Brno），走訪台捷兩國合作的「先進晶片設計與研究中心」（Advanced Chip Designand Research Center, ACDRC），並參訪台灣科技廠英業達、緯創，深入了解兩國在科技領域的合作機會與挑戰。

林佳龍說明，布爾諾距離首都布拉格僅2小時車程，人口約40萬，卻擁有多達6萬名大學生，是名副其實的「大學城」，這股青春能量滋養科技創新，為台灣半導體設計與科技業提供沃土。

林佳龍指出，布爾諾理工大學是台捷合作旗艦計畫ACDRC落腳點，在捷克與德國、波蘭有望共構「歐洲晶片三角」時刻，台灣輸出經驗，協助捷克培育菁英人才，擴展台灣在半導體生態圈的影響力，同時增進雙邊經濟與民主韌性。

林佳龍也感謝副校長暨ACDRC計畫主任荷力（Radek Holý）教授及團隊的熱情接待，帶他親自走訪晶圓設計教室與半導體實驗，深入了解計畫成果。林佳龍說，雙方都關注AI科技的合作前景，期待台灣的「AI新十大建設」能與捷克對接，拓展半導體之外更廣闊的合作空間。

林佳龍接著拜訪英業達與緯創，兩家台灣企業均表示，捷克位居「歐洲心臟」，交通便利且人才優秀，是他們於2006年前後投資落腳的關鍵，如今已為捷克創造超過1200個就業機會。

林佳龍說，英業達因應車用電子產業擴大在捷克產能，新廠即將落成；緯創則榮獲Pluxee「最佳企業雇主獎」，並獲捷克外商投資協會（AFI）頒發「重大投資成就獎」。

此外，鴻海在捷克也雇用5000名員工，長年名列捷克出口企業前3名，顯示台灣科技業對捷克的貢獻已獲當地廣泛肯定。

林佳龍強調，科技與文化如同馬車的雙輪，共同驅動台歐關係向前邁進，這也是「經濟外交」與「價值外交」的具體實踐。在全球供應鏈重組、打造「非紅供應鏈」關鍵時刻，台灣期待與歐洲攜手把握開創繁榮的歷史契機，讓「值得信賴的科技台灣」（Trusted Technology Taiwan, 3T）成為歐洲在全球競爭中的最佳夥伴。

捷克 林佳龍 半導體

延伸閱讀

林佳龍出訪捷克 歐洲議員發文讚台為「好夥伴」

林佳龍訪歐 陸外長在斯洛維尼亞指「台獨是對二戰勝利成果的挑戰」

蒙特內哥羅國會議員訪台 林佳龍：建立交流新契機

林佳龍投書羅馬尼亞媒體 籲國際攜手台灣加入聯合國

相關新聞

iPhone Air單鏡頭藏史上首見功能 解鎖完整人像模式

蘋果iPhone 17系列新機將於19日開賣，有眼尖外媒發現，新成員iPhone Air雖然為了機身輕薄化，僅搭載單鏡頭，...

陸對美晶片反傾銷調查

美中半導體角力再有新進展，大陸商務部昨（13日）晚對原產於美國的進口相關模擬芯片（類比晶片）發起反傾銷立案調查，據公告，...

AI帶動高速運算夯 連接族群叫好…貿聯、正崴等明年業績看旺

人工智慧（AI）推動高速運算（HPC）需求，高速連接線與連接器商機旺，網路資料傳輸速度從原本400G，到下半年800G，...

AI快速興起 連接族群接單強勁 擴產動起來

AI快速興起，連接線與連接器族群跟著擴產，以滿足市場龐大需求。以龍頭貿聯來說，由於訂單強勁，北美與東南亞產能吃緊，規劃在...

光寶搶搭 AI 浪潮 增海外研發人力

光寶科技董事長宋明峰昨（13）日表示，光寶已經努力打拚50年，這幾年因為人工智慧（AI）的關係，把光寶推上浪潮，為搶搭A...

蘋果CEO庫克談6,000億美元投資 攜台積電增美國製晶片

蘋果公司執行長庫克12日接受CNBC名嘴克雷默訪問，暢談如何實踐投資6,000億美元在美國製造的承諾，並強調蘋果投資在美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。