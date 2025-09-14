林佳龍捷克參訪緯創等 盼科技台灣成為歐洲最佳夥伴
外交部長林佳龍在臉書發文指出，訪問捷克期間走訪台捷合作的「先進晶片設計與研究中心」（ACDRC），並參訪台灣科技廠英業達、緯創，他期待台灣「AI新十大建設」能與捷克對接，拓展半導體之外更廣闊的合作空間。
林佳龍開啟訪歐行程，首站為捷克，他今天透過社群平台臉書表示，「From Tech to Culture」是今年「歐洲台灣文化年」的主軸，在結束故宮特展開幕式後他特別前往布爾諾（Brno），走訪台捷兩國合作的「先進晶片設計與研究中心」（Advanced Chip Designand Research Center, ACDRC），並參訪台灣科技廠英業達、緯創，深入了解兩國在科技領域的合作機會與挑戰。
林佳龍說明，布爾諾距離首都布拉格僅2小時車程，人口約40萬，卻擁有多達6萬名大學生，是名副其實的「大學城」，這股青春能量滋養科技創新，為台灣半導體設計與科技業提供沃土。
林佳龍指出，布爾諾理工大學是台捷合作旗艦計畫ACDRC落腳點，在捷克與德國、波蘭有望共構「歐洲晶片三角」時刻，台灣輸出經驗，協助捷克培育菁英人才，擴展台灣在半導體生態圈的影響力，同時增進雙邊經濟與民主韌性。
林佳龍也感謝副校長暨ACDRC計畫主任荷力（Radek Holý）教授及團隊的熱情接待，帶他親自走訪晶圓設計教室與半導體實驗，深入了解計畫成果。林佳龍說，雙方都關注AI科技的合作前景，期待台灣的「AI新十大建設」能與捷克對接，拓展半導體之外更廣闊的合作空間。
林佳龍接著拜訪英業達與緯創，兩家台灣企業均表示，捷克位居「歐洲心臟」，交通便利且人才優秀，是他們於2006年前後投資落腳的關鍵，如今已為捷克創造超過1200個就業機會。
林佳龍說，英業達因應車用電子產業擴大在捷克產能，新廠即將落成；緯創則榮獲Pluxee「最佳企業雇主獎」，並獲捷克外商投資協會（AFI）頒發「重大投資成就獎」。
此外，鴻海在捷克也雇用5000名員工，長年名列捷克出口企業前3名，顯示台灣科技業對捷克的貢獻已獲當地廣泛肯定。
林佳龍強調，科技與文化如同馬車的雙輪，共同驅動台歐關係向前邁進，這也是「經濟外交」與「價值外交」的具體實踐。在全球供應鏈重組、打造「非紅供應鏈」關鍵時刻，台灣期待與歐洲攜手把握開創繁榮的歷史契機，讓「值得信賴的科技台灣」（Trusted Technology Taiwan, 3T）成為歐洲在全球競爭中的最佳夥伴。
