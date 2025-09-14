快訊

上周還發文推經典口味 新竹知名烘焙坊突倒閉8分店全關 負責人失聯

iPhone 17才剛出…iPhone 18 Pro大改版來了！迎3大亮點更心動

聽新聞
0:00 / 0:00

iPhone Air單鏡頭藏史上首見功能 解鎖完整人像模式

中央社／ 台北14日電
蘋果新品發表會登場，執行長庫克手握iPhone 17 Pro（左）和iPhone Air（右）兩款新手機亮相。歐新社
蘋果新品發表會登場，執行長庫克手握iPhone 17 Pro（左）和iPhone Air（右）兩款新手機亮相。歐新社

蘋果iPhone 17系列新機將於19日開賣，有眼尖外媒發現，新成員iPhone Air雖然為了機身輕薄化，僅搭載單鏡頭，但這顆單鏡頭卻能解鎖完整的「人像模式」拍攝功能，為iPhone歷來首見。

蘋果公司（Apple）在配備單鏡頭後置相機的iPhone內建人像模式，最早可以追溯到2018年發表的iPhone XR，不過當時只能拍攝人物和寵物，如果拍攝花等物體或風景，就無法啟動人像模式透過景深凸顯主體。

到了2020年和2022年發表的平價機iPhone SE系列，也有相同限制，只能拍攝人物和寵物，甚至今年2月推出的iPhone 16e還是一樣。

不過，根據科技新聞網站9to5Mac的報導，最新發表的iPhone Air在單鏡頭上解鎖了完整的人像模式功能，可以拍攝「下一代」人像照片，包括拍攝任何主體、控制景深、調整焦點；在拍攝一般照片時，相機還會自動捕捉景深資訊，即使拍照時忘記開啟人像模式，也可以事後在照片上調整。

iPhone Air的人像照片更導入HDR（高動態範圍）技術，能以不同曝光快速連續拍攝多張照片，結合在一起呈現更多亮部和陰影細節。另外，在低光源環境的拍攝效果也有所改善。

9to5Mac指出，有些人認為iPhone Air僅搭載單鏡頭是一項妥協，但能使用完整的人像模式功能，或許可以提高這款手機的市場接受度。

iPhone Air配備6.5吋超Retina XDR顯示器，厚度僅5.6公釐，比競爭對手三星Galaxy S25 Edge更薄0.2公釐，並保有全天候電池續航力，最長可播放27小時影片；搭載的蘋果自研晶片數量為歷來最多，是史上最薄也最節能的iPhone。

蘋果 庫克 iPhone 17 iPhone XR iPhone Air

延伸閱讀

側身「薄如iPhone Air」！莉莉柯林斯「超腰瘦身材」嚇壞大家...感覺一折就會斷

iPhone 17系列登場 蘋概股大反攻 鎖定電池與鏡頭

iPhone 17全系列與Air新機19日開賣 電信、電商大拚場搶食商機

吳怡霈2支金融股利爽領20萬！開心換 iPhone 17 零掙扎

相關新聞

iPhone Air單鏡頭藏史上首見功能 解鎖完整人像模式

蘋果iPhone 17系列新機將於19日開賣，有眼尖外媒發現，新成員iPhone Air雖然為了機身輕薄化，僅搭載單鏡頭，...

陸對美晶片反傾銷調查

美中半導體角力再有新進展，大陸商務部昨（13日）晚對原產於美國的進口相關模擬芯片（類比晶片）發起反傾銷立案調查，據公告，...

AI帶動高速運算夯 連接族群叫好…貿聯、正崴等明年業績看旺

人工智慧（AI）推動高速運算（HPC）需求，高速連接線與連接器商機旺，網路資料傳輸速度從原本400G，到下半年800G，...

AI快速興起 連接族群接單強勁 擴產動起來

AI快速興起，連接線與連接器族群跟著擴產，以滿足市場龐大需求。以龍頭貿聯來說，由於訂單強勁，北美與東南亞產能吃緊，規劃在...

光寶搶搭 AI 浪潮 增海外研發人力

光寶科技董事長宋明峰昨（13）日表示，光寶已經努力打拚50年，這幾年因為人工智慧（AI）的關係，把光寶推上浪潮，為搶搭A...

蘋果CEO庫克談6,000億美元投資 攜台積電增美國製晶片

蘋果公司執行長庫克12日接受CNBC名嘴克雷默訪問，暢談如何實踐投資6,000億美元在美國製造的承諾，並強調蘋果投資在美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。