聽新聞
0:00 / 0:00
iPhone Air單鏡頭藏史上首見功能 解鎖完整人像模式
蘋果iPhone 17系列新機將於19日開賣，有眼尖外媒發現，新成員iPhone Air雖然為了機身輕薄化，僅搭載單鏡頭，但這顆單鏡頭卻能解鎖完整的「人像模式」拍攝功能，為iPhone歷來首見。
蘋果公司（Apple）在配備單鏡頭後置相機的iPhone內建人像模式，最早可以追溯到2018年發表的iPhone XR，不過當時只能拍攝人物和寵物，如果拍攝花等物體或風景，就無法啟動人像模式透過景深凸顯主體。
到了2020年和2022年發表的平價機iPhone SE系列，也有相同限制，只能拍攝人物和寵物，甚至今年2月推出的iPhone 16e還是一樣。
不過，根據科技新聞網站9to5Mac的報導，最新發表的iPhone Air在單鏡頭上解鎖了完整的人像模式功能，可以拍攝「下一代」人像照片，包括拍攝任何主體、控制景深、調整焦點；在拍攝一般照片時，相機還會自動捕捉景深資訊，即使拍照時忘記開啟人像模式，也可以事後在照片上調整。
iPhone Air的人像照片更導入HDR（高動態範圍）技術，能以不同曝光快速連續拍攝多張照片，結合在一起呈現更多亮部和陰影細節。另外，在低光源環境的拍攝效果也有所改善。
9to5Mac指出，有些人認為iPhone Air僅搭載單鏡頭是一項妥協，但能使用完整的人像模式功能，或許可以提高這款手機的市場接受度。
iPhone Air配備6.5吋超Retina XDR顯示器，厚度僅5.6公釐，比競爭對手三星Galaxy S25 Edge更薄0.2公釐，並保有全天候電池續航力，最長可播放27小時影片；搭載的蘋果自研晶片數量為歷來最多，是史上最薄也最節能的iPhone。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言