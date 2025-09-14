iPhone Air單鏡頭藏史上首見功能 解鎖完整人像模式

蘋果iPhone 17系列新機將於19日開賣，有眼尖外媒發現，新成員iPhone Air雖然為了機身輕薄化，僅搭載單鏡頭，但這顆單鏡頭卻能解鎖完整的「人像模式」拍攝功能，為iPhone歷來首見。

蘋果公司（Apple）在配備單鏡頭後置相機的iPhone內建人像模式，最早可以追溯到2018年發表的iPhone XR，不過當時只能拍攝人物和寵物，如果拍攝花等物體或風景，就無法啟動人像模式透過景深凸顯主體。

到了2020年和2022年發表的平價機iPhone SE系列，也有相同限制，只能拍攝人物和寵物，甚至今年2月推出的iPhone 16e還是一樣。

不過，根據科技新聞網站9to5Mac的報導，最新發表的iPhone Air在單鏡頭上解鎖了完整的人像模式功能，可以拍攝「下一代」人像照片，包括拍攝任何主體、控制景深、調整焦點；在拍攝一般照片時，相機還會自動捕捉景深資訊，即使拍照時忘記開啟人像模式，也可以事後在照片上調整。

iPhone Air的人像照片更導入HDR（高動態範圍）技術，能以不同曝光快速連續拍攝多張照片，結合在一起呈現更多亮部和陰影細節。另外，在低光源環境的拍攝效果也有所改善。

9to5Mac指出，有些人認為iPhone Air僅搭載單鏡頭是一項妥協，但能使用完整的人像模式功能，或許可以提高這款手機的市場接受度。

iPhone Air配備6.5吋超Retina XDR顯示器，厚度僅5.6公釐，比競爭對手三星Galaxy S25 Edge更薄0.2公釐，並保有全天候電池續航力，最長可播放27小時影片；搭載的蘋果自研晶片數量為歷來最多，是史上最薄也最節能的iPhone。