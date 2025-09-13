聽新聞
0:00 / 0:00

台廠外派德州 稅負、生活成本較低

聯合報／ 記者馬瑞璿陳儷方／專題報導

早從美國總統川普第一任期內發動美中科技戰開始，台廠外派員工，就陸續增加赴美比重。由於國際科技大廠、甚至美國本土科技業這幾年逐漸將營運重心移往德州奧斯汀、休士頓、達拉斯這三個都市，加上德州是美國少數不徵收個人所得稅的州別，所以，愈來愈多企業選擇投資德州，台灣科技大廠也不例外，往德州外派員工的比率明顯增加。。

根據行政院主計總處去年底公布統計數據，民國一一二年國人赴海外就業的人數高達六十二點一萬人，較前一年度大增十四點八萬人；其中，赴美工作者直逼十三萬人，創下有統計數據以來最高，赴陸就業的人數則是廿一點七萬人，雖然人數多，占比卻降到百分之卅五，是歷年最低。

外派到休士頓多年的企業主管表示，過往台灣企業往德州外派員工的人數不多，部分是以石化業為主，現在則是科技業，前往德州的人口數愈來愈多，「我們以前覺得台灣飛休士頓的班機不多，但這兩年明顯增班很多。」

具有美國德州律師及加州會計師資格的資誠美國業務負責人蘇宥人表示，德州的居住及油料費等生活成本及所得稅負擔明顯低於加州，這是科技業人才移往德州很重要的幾項原因之一。

蘇宥人指出，德州沒有個人所得稅，企業大老闆有極高收入，如果待在加州，要負擔州所得稅及聯邦所得稅，住在加州除了要負擔聯邦所得稅之外，還有最高稅率百分之十二點三的州所得稅，而德州居民沒有州所得稅負擔，只要繳聯邦所得稅即可。

由於德州無州所得稅，台灣人被公司外派至德州工作，所得稅部分只需負擔聯邦所得稅，依所得高低課稅，稅率級距在百分之十到百分之卅七。以年淨所得十萬美元為例，美國聯邦所得稅適用稅率級距為百分之廿二，台灣（折算收入新台幣三百萬元）適用稅率級距為百分之卅。

生活成本方面，德州也比加州低很多，房地產及油價就是明顯例子。德州近年房價大漲無疑，但漲幅比不上加州誇張，且德州土地資源充足，仍有大量未開發土地可供建設，不若加州已高度開發。德州日常餐飲支出，也比加州便宜。

蘇宥人曾在休士頓工作十年，深刻感受包括房地產、餐飲、油料費等生活成本，德州都遠低於加州。不過，蘇宥人提醒，儘管看來德州稅負較低，但美國當地消費水準極高，像是一杯珍奶就要價七美元，即抵銷部分稅負優勢。台灣高科技人才移往美國德州工作，生活成本及租稅負擔合計，仍是比在台灣工作及生活，高出許多。

延伸閱讀

退休想移居？台灣「1城市」成熱門理想地 低生活成本是優勢

駐舊金山辦事處投書美媒 籲聯合國不應排除台灣參與

玩過頭！德州兩男喝酒玩「互射遊戲」 一人遭爆頭身亡

MLB／運動員從政！王建民前隊友「鐵爺」力挺川普 高機率當選議員

相關新聞

施振榮一句話改變洪麗甯人生 台大政治系女生如何變AI伺服器科技業女董？

緯穎董事長洪麗甯雖是臺大政治系畢業，但投入科技業數十載，如今已成為AI伺服器大廠董事長，對於生涯發展，她給年輕人三建議，...

台廠外派德州 稅負、生活成本較低

早從美國總統川普第一任期內發動美中科技戰開始，台廠外派員工，就陸續增加赴美比重。由於國際科技大廠、甚至美國本土科技業這幾...

星際之門點火 德州成美AI重鎮

人工智慧（ＡＩ）時代來臨，美國科技業版圖也出現一波大遷徙。相較於十年前智慧型手機時代，全球科技發展聚焦美國加州矽谷，ＡＩ...

德州移入增 BTR租屋模式供不應求

美國德州成為ＡＩ發展新重鎮，隨著人口流入，房產需求愈來愈大。由於美國房貸利率高昂，比起購屋，美國現在興起ＢＴＲ（Buil...

光寶董事長宋明峰：海外研發人力要倍增 打贏國際級AI競賽

光寶科（2301）董事長宋明峰13日晚表示，該公司已經努力打拚50年，這幾年因為人工智慧（AI）的關係，把我們推上了浪潮...

台積四亮點 高盛喊1,370元…市值32.6兆再創新高

權王台積電昨（12）日股價跳空大漲，終場勁揚20元收1,260元，市值32.6兆元，雙雙飆破新高，外資高盛證券最新報告也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。