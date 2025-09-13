德州移入增 BTR租屋模式供不應求

美國德州成為ＡＩ發展新重鎮，隨著人口流入，房產需求愈來愈大。由於美國房貸利率高昂，比起購屋，美國現在興起ＢＴＲ（Build To Rent）房屋租賃新風潮，除了提供本地民眾居住之外，也提供國際企業外派人員承租。

根據美國人口普查局統計數據顯示，從二○二三年七月一日至二○二四年七月一日之間，全美人口成長最多的前三大都會區，依序是紐約、德州休士頓及德州達拉斯。人口成長最多的三大都會區，德州就占了兩個。

相比美西的加州舊金山、聖荷西，或美東的紐約，德州房價相對便宜許多。以兩千五百平方英尺（約七十坪）的獨棟屋來看，在高房價地區，一棟獨棟屋上看七十萬美元到一百萬美元，約台幣兩千一百萬元到三千萬元，但同樣的房型，在德州僅需要卅、四十萬美元之譜，即台幣不到一千兩百萬元。

而德州蔚為風潮的ＢＴＲ，因應當地居住習慣，大部分仍舊以獨棟屋或者聯排別墅為主。德州房地產業者橋塔集團創辦人黃俊逸指出，美國ＢＴＲ之所以盛行，主要是在高利率環境之下，租金遠低於房貸，舉例來說，室內面積兩千一百平方英尺左右（約五十九坪）的獨棟屋，ＢＴＲ單月租金約在兩千六百美元（約台幣七萬九千元），若是購買同類型房屋，單月房貸金額上看三千五百美元（約台幣十萬六千元），兩者相差將近九百到一千美元，光是每個月的開銷就可以省下近一千美金（約台幣三萬元），而且租房者還無需承擔維修責任。

橋塔集團行銷總監暨房地產經紀人徐珮玲以租金來比較，達拉斯獨棟房屋租金普遍落在兩千五百美元（約台幣七萬六千元），同樣面積房型在舊金山約需四千九百美元至五千美元（約台幣十四萬九千元至十五萬一千元），加州其他城市如聖荷西，大約是五、六千美元（約台幣十五萬一千元至十八萬兩千元）起跳，而紐約通常不是以「棟」、而是以「層」計算，房屋租金大約也是四、五千美元（約台幣十二萬一千元至十五萬一千元）起跳。

黃俊逸表示，達拉斯每年新增五萬至十萬個工作機會，吸引大量外州人口或移民遷入，而達拉斯目前每年約新建五萬間房屋，其中約百分之十屬於ＢＴＲ模式，等於每年僅五千間新屋出租供給量，市場需求遠大於供給，市場存在巨大缺口。

新冠肺炎疫情之後，遠距工作促使更多人選擇生活成本較低的德州，雖然過去五年德州房價已漲過一波，但隨著愈來愈多國際企業投資德州，市場普遍認為，德州房價、生活水準可能持續上漲，不過，因為整體生活成本仍較美東、美西大都會區來得低，預料國際企業投資美國，德州仍然會是相當受歡迎的選擇。