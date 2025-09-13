星際之門點火 德州成美AI重鎮

人工智慧（ＡＩ）時代來臨，美國科技業版圖也出現一波大遷徙。相較於十年前智慧型手機時代，全球科技發展聚焦美國加州矽谷，ＡＩ時代，在星際之門計畫（The Stargate Project）的引爆下，德州成為美國科技產業的發展新重鎮。

台灣各電子廠 年初就去探路

今年以來，台灣科技圈員工最常講的一句話，就是「在德州遇到同業的機會，都比竹科還高」。因應客戶要求，台灣電子大廠從年初開始，就陸續派員到德州看地，特別是美國總統川普宣布星際之門計畫之後，台廠赴德州投資的速度不僅加快，投資金額也持續增加。

工研院副總暨產業科技國際策略發展所長林昭憲指出，未來三到五年，主權ＡＩ將帶動全球發展，「大家都會砸錢去建立ＡＩ基礎建設，隨著技術改變、能耗突破，ＡＩ仍有很大成長趨勢。」

所謂的「主權ＡＩ」，是指一個國家能夠完整掌握發展ＡＩ的所有關鍵技術，從數據資料收集、ＡＩ模型訓練到實際應用，都不需要仰賴其他國家技術，不被他人控制。

美國本土支援主權ＡＩ發展的首個重要計畫就是星際之門。星際之門不單是計畫，而是一家合資企業，由OpenAI、軟銀、甲骨文、ＭＧＸ聯合創立，預計二○二九年前在美國ＡＩ基礎設施上投資高達五千億美元。而星際之門計畫首選建設資料中心的地點，就是德州。

「ＡＩ資料中心耗電量大，但德州在整體電力系統上相對完整。」林昭憲表示，德州優點在於擁有豐富電力，能源發電來源不僅有傳統的石油、天然氣，也有高比率的再生能源，這也是星際之門計畫首選德州的主因。

正因為星際之門計畫首個地點選在德州，ＡＩ領域的企業開始往德州集中，台灣供應鏈更被美國客戶要求赴美設廠。依照台廠過往經驗，設廠、設辦公室首個考量重點就是以客戶所在地為主，此外，當地政府提出的稅負優惠、供應鏈群聚效應也會納入衡量。

「企業現在跟美國互動的著重點不同。」台經院資深產業分析師邱昰芳點出中間差異，「過去，因為客戶在矽谷，大家主要是去矽谷拜訪客戶，但現在是去設廠，要求的重點、考量的因素就不太一樣」。

觀察這一次的企業設廠路徑，與ＡＩ資料中心最相關的產業就是伺服器，這也吸引伺服器代工廠、機電相關業者紛紛走進德州。「當然，還有另外一個原因，就是距離墨西哥很近。」邱昰芳指出，台灣電子廠、供應鏈在墨西哥都有一些投資，地理位置近，彼此也可以相互支援。目前星際之門首站放在德州，但未來還會將德州經驗複製到其他各州，「這項計畫應該會以德州為重鎮，再輻射到其他州。不過，不會在每一個州都設廠，最有可能就是在德州製造，再出貨到其他州。」

半導體搖籃 再次站上風口

說起來，德州也不是第一次成為科技重鎮。一九五○年代，半導體先驅德州儀器（ＴＩ）就是在德州達拉斯成立，也是積體電路的重要起源，台積電創辦人張忠謀就出自德儀。一九九○年代之後，隨著個人電腦、智慧手機等終端產品興起，美國科技重鎮移動到加州矽谷，隨著ＡＩ時代興起，美國科技發展重鎮預料又將重回德州，引領新發展。