光寶搶搭 AI 浪潮 增海外研發人力

光寶科技（2301）董事長宋明峰昨（13）日表示，光寶已經努力打拚50年，這幾年因為人工智慧（AI）的關係，把光寶推上浪潮，為搶搭AI浪潮，目前最大挑戰是缺乏人才，因此目標在海外研發中心的人力要倍增，以打贏這場國際級競爭的AI戰局。

光寶攜手雲門舞集昨晚於臺北表演藝術中心舉辦光寶50周年藝術饗宴，宋明峰受訪時，做出以上表示。

他說，AI浪潮比想得快又大，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳點名到的公司都不差，光寶也在這波浪頭，但要能持續站在浪頭上要非常努力，這波AI競爭不是在台灣之內，而是世界級競爭，以前光寶是與台灣較量，現在戰局打破了，雖然AI創造更多機會，但也面臨更多挑戰，布局思維完全不同等級，必須謹慎面對挑戰。

他指出，光寶在國際舞台是中小企業，資源不足，尤其人才落後是重要挑戰，光寶可以全球蓋廠，但這只是蓋建築物，要有合適當地的人才才能成為工廠，因此說到最後還是人。

他說，光寶在南京、北京、新加坡、美國等地設立研發中心，未來希望增加海外研發人才，必須把布局思維放眼國際打國際賽。