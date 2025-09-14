AI快速興起 連接族群接單強勁 擴產動起來

AI快速興起，連接線與連接器族群跟著擴產，以滿足市場龐大需求。以龍頭貿聯（3665）來說，由於訂單強勁，北美與東南亞產能吃緊，規劃在墨西哥、印尼、新加坡、馬來西亞等地擴產，同時透過併購擴大東歐產能。

貿聯目前在全球有38個廠區，其中亞洲16個、歐洲16個、北美六個，貿聯董事長梁華哲之前表示，集團全球布局能因應地緣政治風險，滿足客戶區域生產需求。

萬泰科受惠AI高速線與低軌衛星需求持續暢旺，泰國廠第一期200萬米產能已滿，預定年底完成第二期600萬到800萬米產能，目前看來，東南亞市場需求大，美國客戶相當積極，產能吃緊，第三期產能觀察中。

萬泰科今年資本支出預估8億元，2億元用在越南與泰國擴產，第一期與第二期投資1.6億元，至於越南已擴產幅照線E-Beam，預定明年3月量產，另外規劃在美國加州購置倉庫，約支出6億元，進軍美國市場。

鴻呈AI高速線需求暢旺，目前大陸、越南伺服器高速線產能均已滿載，正在想辦法在越南加開新產能，希望第4季有明顯的營收貢獻。

宏致去年高速連接器產能約40萬顆，目前已拉高到100萬顆，今年底將再倍增到200萬顆，支應明年上半年需求，最快明年下半年評估再擴產。

瀚荃啟動大陸產能整併與產能調整計畫，預期在華南地區的兩座生產基地合併為一座新廠；未來三到五年將中國大陸地區五座工廠整合成三個高效率生產廠，非大陸產能占比未來將提升至四成。