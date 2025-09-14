AI帶動高速運算夯 連接族群叫好…貿聯、正崴等明年業績看旺

人工智慧（AI）推動高速運算（HPC）需求，高速連接線與連接器商機旺，網路資料傳輸速度從原本400G，到下半年800G，明年將推出1.6T光纖傳輸產品，均帶動高速傳輸需求，包括貿聯（3665）、正崴（2392）、鴻呈、萬泰科（6190）、瀚荃（8103）、宏致（3605）等連接族群全面搶進，相關族群業績明年持續看旺。

以高速傳輸線龍頭貿聯來說，主攻主動式電纜（AEC）和光學數位訊號處理器（DSP）產品，是美國高速連接大廠Credo唯一供應商。Credo近期公布的2026財年第1季營收與獲利均創下單季新高，帶動貿聯業績成長。

分析師預估，Credo全球AEC市場市占率超過七成，最大客戶亞馬遜營收占比超過六成，其他主力客戶還包括微軟等，貿聯可望跟著大客戶沾光。

正崴也切入主動式光纜（AOC）與AEC，在送樣客戶認證階段，最快AEC有機會第4季小量出貨。

為搶美國製造大餅，正崴美國德州新廠預定第4季完工，明年初量產，規劃生產AI高速線與高功率連接器等產品。

萬泰科指出，以輝達GB200/300 NVL72 AI伺服器機櫃為例，每個機架內涵1萬條線纜，萬泰科的高速線也被使用在高速傳輸技術NVLink上，AI機架內部線（In-Tray） 高頻銅纜7月量產，接下來也將拓展至機架間傳輸外部線（Tray to Tray）產品。

鴻呈表示，AI帶動高速線強烈需求，該公司PCIe 5已是出貨主力，今年送樣PCIe 6，2026年將進入高階伺服器市場，並同步投入PCIe 7研發。由於線徑更細、速度更快，損耗控制難度提升，進入門檻高，成為維持毛利的重要關鍵。

鴻呈也開發出智慧電源線，可在溫度過高時主動回報系統或斷電，以降低燒機風險。

瀚荃上半年AI相關產品出貨年增一倍，包括電源供應器、運算板連接器均倍數成長。

瀚荃表示，AI伺服器走向多GPU與CPU架構，需要更多降壓、供電接口，該公司瞄準AI伺服器電力相關產品為主要核心業務。

宏致獲得二家CSP的ASIC伺服器MCIO高速連接器訂單，今年底開始交付，該公司在MCIO市占率已達到10%，隨著出貨兩大CSP客戶，明年市占率挑戰20%。