快訊

財劃法「鴻門宴」…政院不提修法版本 責任全推藍白

傳統圓環成交通事故溫床 現代或渦輪圓環成主流

聽新聞
0:00 / 0:00

AI帶動高速運算夯 連接族群叫好…貿聯、正崴等明年業績看旺

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
貿聯董事長梁華哲。聯合報系資料照
貿聯董事長梁華哲。聯合報系資料照

人工智慧（AI）推動高速運算（HPC）需求，高速連接線與連接器商機旺，網路資料傳輸速度從原本400G，到下半年800G，明年將推出1.6T光纖傳輸產品，均帶動高速傳輸需求，包括貿聯（3665）、正崴（2392）、鴻呈、萬泰科（6190）、瀚荃（8103）、宏致（3605）等連接族群全面搶進，相關族群業績明年持續看旺。

以高速傳輸線龍頭貿聯來說，主攻主動式電纜（AEC）和光學數位訊號處理器（DSP）產品，是美國高速連接大廠Credo唯一供應商。Credo近期公布的2026財年第1季營收與獲利均創下單季新高，帶動貿聯業績成長。

分析師預估，Credo全球AEC市場市占率超過七成，最大客戶亞馬遜營收占比超過六成，其他主力客戶還包括微軟等，貿聯可望跟著大客戶沾光。

正崴也切入主動式光纜（AOC）與AEC，在送樣客戶認證階段，最快AEC有機會第4季小量出貨。

為搶美國製造大餅，正崴美國德州新廠預定第4季完工，明年初量產，規劃生產AI高速線與高功率連接器等產品。

萬泰科指出，以輝達GB200/300 NVL72 AI伺服器機櫃為例，每個機架內涵1萬條線纜，萬泰科的高速線也被使用在高速傳輸技術NVLink上，AI機架內部線（In-Tray） 高頻銅纜7月量產，接下來也將拓展至機架間傳輸外部線（Tray to Tray）產品。

鴻呈表示，AI帶動高速線強烈需求，該公司PCIe 5已是出貨主力，今年送樣PCIe 6，2026年將進入高階伺服器市場，並同步投入PCIe 7研發。由於線徑更細、速度更快，損耗控制難度提升，進入門檻高，成為維持毛利的重要關鍵。

鴻呈也開發出智慧電源線，可在溫度過高時主動回報系統或斷電，以降低燒機風險。

瀚荃上半年AI相關產品出貨年增一倍，包括電源供應器、運算板連接器均倍數成長。

瀚荃表示，AI伺服器走向多GPU與CPU架構，需要更多降壓、供電接口，該公司瞄準AI伺服器電力相關產品為主要核心業務。

宏致獲得二家CSP的ASIC伺服器MCIO高速連接器訂單，今年底開始交付，該公司在MCIO市占率已達到10%，隨著出貨兩大CSP客戶，明年市占率挑戰20%。

AI 貿聯 伺服器

延伸閱讀

新應材、貿聯 四檔聚光

電子零件業加班工時飆升

貿聯布局光學互連商機 與SENKO、ficonTEC三方合作

大訊新液冷技術、助力數據中心升級 機架背板冷卻器節能三到五成

相關新聞

星際之門點火 德州成美AI重鎮

人工智慧（ＡＩ）時代來臨，美國科技業版圖也出現一波大遷徙。相較於十年前智慧型手機時代，全球科技發展聚焦美國加州矽谷，ＡＩ...

德州移入增 BTR租屋模式供不應求

美國德州成為ＡＩ發展新重鎮，隨著人口流入，房產需求愈來愈大。由於美國房貸利率高昂，比起購屋，美國現在興起ＢＴＲ（Buil...

台廠外派德州 稅負、生活成本較低

早從美國總統川普第一任期內發動美中科技戰開始，台廠外派員工，就陸續增加赴美比重。由於國際科技大廠、甚至美國本土科技業這幾...

AI帶動高速運算夯 連接族群叫好…貿聯、正崴等明年業績看旺

人工智慧（AI）推動高速運算（HPC）需求，高速連接線與連接器商機旺，網路資料傳輸速度從原本400G，到下半年800G，...

陸對美晶片反傾銷調查

美中半導體角力再有新進展，大陸商務部昨（13日）晚對原產於美國的進口相關模擬芯片（類比晶片）發起反傾銷立案調查，據公告，...

AI快速興起 連接族群接單強勁 擴產動起來

AI快速興起，連接線與連接器族群跟著擴產，以滿足市場龐大需求。以龍頭貿聯來說，由於訂單強勁，北美與東南亞產能吃緊，規劃在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。