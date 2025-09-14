陸對美晶片反傾銷調查

快訊

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美中半導體角力再有新進展，大陸商務部昨（13日）晚對原產於美國的進口相關模擬芯片（類比晶片）發起反傾銷立案調查，據公告，大陸商務部今年7月收到江蘇省半導體行業協會代表大陸相關類比晶片產業提交反傾銷調查申請，請求對原產於美國的進口相關類比晶片進行反傾銷調查。該調查預計會在明年9月13日前結束。

大陸商務部新聞發言人表示，申請人提交初步證據顯示，2022至2024年，申請調查產品自美進口量累計增長37%，進口價格累計下降52%，壓低和抑制大陸產品銷售價格，對大陸產業生產經營造成損害。

科創版日報報導，大陸是全球類比晶片最大消費市場，是海外類比晶片大廠收入主要來源地之一，美國德州儀器、亞德諾、芯源系統2024財年來自大陸收入分別約30億、21億、12億美元，合計63億美元，類比晶片潛在大陸國產化空間較大，並有券商稱大陸供應鏈相對成熟。

