iPhone 17全系列與Air新機19日開賣 電信、電商大拚場搶食商機
蘋果的新一代iPhone 17全系列與iPhone Air新機將於19日上午8時正式開賣，電信三雄中華電信（2412）、台灣大、遠傳再度上演大拚場，加上蘋果直營店、德誼數位，momo、網家、酷澎、全電商等電商平台加入戰場，開賣活動熱鬧滾滾。
iPhone 17配備創新的Center Stage前置相機，支援更進化自拍功能、具備6.3吋Super Retina XDR顯示器支援 ProMotion以及 A19晶片，效能更升級，iPhone 17並提供黑色、薰衣草紫色、霧藍色、鼠尾草綠色與白色，iPhone 17 Pro系列旗艦機型，搭載A19 Pro晶片與鋁金屬一體成型，效能全面升級，提供銀色、宇宙橙色、藏藍色等絢麗外觀。
此外，蘋果全新推出的iPhone Air，是歷來最纖薄的專業效能iPhone，搭載前後全新相機系統及絕佳的全天電池續航力，並為Apple首款純eSIM機型、提供太空黑色、雲白色、淺金色和天藍色。
蘋果自10日公布訊息後，電信、通路、電商以及官網陸續展開預購計畫，除預購優惠，電信業者也強打搭配資費的購機優惠，搭配1,799元以上高資費，搭配48個月的長約，可望零元購機。
各家業者也將陸續公布開賣優惠及開賣活動。除中華電信董事長簡志誠確認出席開賣會外，台灣大總經理林之晨、遠傳總經理井琪也可望出席自家開賣活動。
中華電信公布iPhone 17新機首賣活動優惠 ，將於19日在中華電信台北東區服務中心舉辦「iPhone 17 新機首賣會」，新機首賣活動。
中華電信指出，首度擴大全台果粉線上登記享優惠；果粉於活動時間登入指定網址完成「登記抽購物金」、「台北現場首賣會」（擇一）線上登記，就有機會獲得iPhone 新機3,600元購物金（含2,000元購機折價及Hami Point 1,600點，共360名）與Hami Point 17,000點，共20名；登記參與「台北現場首賣會」並抽中的果粉，當天完成報到還可參加現場抽獎。
