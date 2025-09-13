光寶董事長宋明峰：海外研發人力要倍增 打贏國際級AI競賽

光寶科（2301）董事長宋明峰13日晚表示，該公司已經努力打拚50年，這幾年因為人工智慧（AI）的關係，把我們推上了浪潮，為了搶搭AI浪潮，該公司目前面臨最大的挑戰是人才缺乏，因此，目標在海外研發中心的人力要倍增，以打贏這場國際級競爭的AI戰局。

光寶科攜手雲門舞集今晚於士林臺北表演藝術中心，舉辦光寶50週年藝術饗宴《光雲共舞．波動未來》，宋明峰在表演會之前接受媒體訪問時，做出以上表示。

他說，AI浪潮比我想得快又大，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳點名到的公司都不差，我們也在這波浪頭上，但是要能持續站在浪頭上的人，要非常努力，輝達等海外公司的能力與過去不一樣，他們透過顛覆式創造來造浪，因此，這波AI競爭不是在台灣之內，而是世界級競爭，因為所有的人都進來了，以前光寶是與台灣較量，現在戰局打破了，雖然AI創造更多機會，但也面臨更多挑戰，布局思維完全不同等級，必須小心謹慎面對挑戰。

他指出，光寶在國際舞台上，是中小企業，資源顯得不足，尤其人才落後，是重要挑戰，我們可以全球蓋廠，但這只是蓋建築物，要有合適當地的人才，才能成為工廠，因此，說到最後還是人，對我們來說，這是非常挑戰，台灣人口少，加上世界級公司又進來，讓我們人才取得更困難，因此，希望在國外找到更多人才加入我們，來台灣跟我們一起努力。

針對徵人的未來目標？他說，光寶在南京、北京、新加坡、美國等地設立研發中心，未來希望增加海外研發人才，必須把布局思維，放眼國際，打國際賽，並與國際級公司競爭，對手是國外公司，以前光寶的競爭在我們主場，現在是在他們（國外）主場，這是最困難的事情，希望「海外各研發中心倍增人數」，來因應機會與挑戰。