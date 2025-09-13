矽品志工攜手學童清除小花蔓澤蘭守護山林兼顧偏鄉教育

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
矽品透過實際行動，清除外來入侵植物小花蔓澤蘭，守護山林生態。矽品提供
矽品透過實際行動，清除外來入侵植物小花蔓澤蘭，守護山林生態。矽品提供

為守護森林環境，矽品精密13日於東勢林場舉辦「矽手除蔓 永續森活」活動，號召志工同仁與眷屬，以及和平國小學童共400多人齊聚參與，總計移除600公斤小花蔓澤蘭。這也是矽品連續第二年舉辦除蔓活動，再度攜手和平國小共同參與。

矽品透過實際行動，清除外來入侵植物小花蔓澤蘭，不僅守護山林生態，更將現場回收藤蔓所得的收購金，全數捐贈和平國小課輔教育基金，讓守護環境的力量，化作支持偏鄉教育的行動，實踐企業永續的社會責任。

今年參與程度比去年更踴躍，不僅有更多志工與眷屬熱情投入，學童們也展現高度的參與熱忱。透過跨世代共同合作，活動已不僅是一場生態維護行動，結合環境教育，以實際環境永續行動力，逐步形成矽品年度的公益特色，讓守護山林的理念，在員工與下一代心中紮根。

小花蔓澤蘭因蔓延迅速，常大面積覆蓋原生植物，被譽為「綠癌」，更被國際自然保育聯盟(IUCN)列為世界百大入侵種。

東勢林場業務經理許仁財表示，拔除小花蔓澤蘭看似辛苦，卻是最直接有效的方式，希望透過大家的親身參與，感受維護生態平衡的重要性，也將愛護環境的種子播撒到下一代心中。

活動現場，志工與學童在完成環境教育導覽之後，分組展開除蔓行動。雖然在高溫下揮汗努力，但大家齊心合作，將大片纏繞樹林的藤蔓逐一清除，並趕在9月種子成熟前進行，減少進一步擴散的可能。

被清除的小花蔓澤蘭，由台中市政府農業局與林業保育署台中分署全數回收，以每公斤8元(由原5元加碼3元)計算。

矽品精密環安衛處部經理陳玉芬表示，公司長期致力社會公益，推動綠色供應鏈、支持偏鄉教育、參與淨灘與綠地認養等行動，將永續理念落實於企業經營的每一個細節。

今日活動在現場全體員工同心協力下，總計移除小花蔓澤蘭600公斤，而除下來的小花蔓澤蘭，由台中市政府農業局與林業保育署台中分署回收，所得金額全數捐贈給和平國小，作為小朋友課輔教學的補助金，讓孩子們的學習更有保障，與擁有追逐夢想的機會。

陳玉芬強調，企業的永續責任不僅止於產業，更涵蓋對社會與環境的承諾。藉由連續舉辦小花蔓澤蘭防治行動，用行動守護我們的綠色家園。

矽品精密期望號召更多人投入守護原有生態的行列，攜手在地台中和平國小、林保署台中分署與東勢林場，一同為永續山林與教育扎下深厚根基，共同維護生態環境。

今日活動在現場全體員工及學童同心協力下，總計移除600公斤小花蔓澤蘭。矽品提供
今日活動在現場全體員工及學童同心協力下，總計移除600公斤小花蔓澤蘭。矽品提供
矽品今(13)日於東勢林場舉辦「矽手除蔓 永續森活」活動，共400多人參與。矽品提供
矽品今(13)日於東勢林場舉辦「矽手除蔓 永續森活」活動，共400多人參與。矽品提供

生態 矽品 偏鄉教育

相關新聞

施振榮一句話改變洪麗甯人生 台大政治系女生如何變AI伺服器科技業女董？

緯穎董事長洪麗甯雖是臺大政治系畢業，但投入科技業數十載，如今已成為AI伺服器大廠董事長，對於生涯發展，她給年輕人三建議，...

台積四亮點 高盛喊1,370元…市值32.6兆再創新高

權王台積電昨（12）日股價跳空大漲，終場勁揚20元收1,260元，市值32.6兆元，雙雙飆破新高，外資高盛證券最新報告也...

台積：把本業做好 就是最好的ESG

台積電資深副總經理、ESG委員會主席何麗梅昨（12）日表示，把本業做好，就是最好的ESG。企業若沒有穩固的本業，就不可能...

SK海力士將率先量產HBM4 微軟、輝達擴大AI布局

南韓SK海力士（SK Hynix）12日宣布，已完成開發全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM）晶片HBM4，並且已準備量產...

美光傳漲價30% 記憶體大利多…外界看好南亞科、華邦電

隨著AI應用從「訓練」向「推理」及邊緣設備延伸，帶動大容量記憶體需求持續升溫，導致記憶體供應吃緊。業界傳出，全球第三大記...

模組廠手握庫存 吞補丸

在記憶體市場再次掀起漲價風潮，繼第3季報價走揚後，第4季仍可望季增20％-50％漲幅，主要原因來自於韓記憶體製造大廠紛紛...

