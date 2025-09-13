矽品志工攜手學童清除小花蔓澤蘭守護山林兼顧偏鄉教育

為守護森林環境，矽品精密13日於東勢林場舉辦「矽手除蔓 永續森活」活動，號召志工同仁與眷屬，以及和平國小學童共400多人齊聚參與，總計移除600公斤小花蔓澤蘭。這也是矽品連續第二年舉辦除蔓活動，再度攜手和平國小共同參與。

矽品透過實際行動，清除外來入侵植物小花蔓澤蘭，不僅守護山林生態，更將現場回收藤蔓所得的收購金，全數捐贈和平國小課輔教育基金，讓守護環境的力量，化作支持偏鄉教育的行動，實踐企業永續的社會責任。

今年參與程度比去年更踴躍，不僅有更多志工與眷屬熱情投入，學童們也展現高度的參與熱忱。透過跨世代共同合作，活動已不僅是一場生態維護行動，結合環境教育，以實際環境永續行動力，逐步形成矽品年度的公益特色，讓守護山林的理念，在員工與下一代心中紮根。

小花蔓澤蘭因蔓延迅速，常大面積覆蓋原生植物，被譽為「綠癌」，更被國際自然保育聯盟(IUCN)列為世界百大入侵種。

東勢林場業務經理許仁財表示，拔除小花蔓澤蘭看似辛苦，卻是最直接有效的方式，希望透過大家的親身參與，感受維護生態平衡的重要性，也將愛護環境的種子播撒到下一代心中。

活動現場，志工與學童在完成環境教育導覽之後，分組展開除蔓行動。雖然在高溫下揮汗努力，但大家齊心合作，將大片纏繞樹林的藤蔓逐一清除，並趕在9月種子成熟前進行，減少進一步擴散的可能。

被清除的小花蔓澤蘭，由台中市政府農業局與林業保育署台中分署全數回收，以每公斤8元(由原5元加碼3元)計算。

矽品精密環安衛處部經理陳玉芬表示，公司長期致力社會公益，推動綠色供應鏈、支持偏鄉教育、參與淨灘與綠地認養等行動，將永續理念落實於企業經營的每一個細節。

今日活動在現場全體員工同心協力下，總計移除小花蔓澤蘭600公斤，而除下來的小花蔓澤蘭，由台中市政府農業局與林業保育署台中分署回收，所得金額全數捐贈給和平國小，作為小朋友課輔教學的補助金，讓孩子們的學習更有保障，與擁有追逐夢想的機會。

陳玉芬強調，企業的永續責任不僅止於產業，更涵蓋對社會與環境的承諾。藉由連續舉辦小花蔓澤蘭防治行動，用行動守護我們的綠色家園。