加速矽光子研發！國研院半導體中心成立矽光子CPO平台與 SIG

矽光子成未來科技新技術。國科會轄下國家實驗研究院台灣半導體研究中心(TSRI)宣布成立「矽光子CPO平台與SIG」，以TSRI能量為支點，將號召國內外學研界與產業共同加入，推廣以台灣為核心的國際半導體學研生態系，協助學界開發出能直接被產業採用的技術，縮短研究與實務之間的距離。

國科會主委吳誠文透過臉書表示，TSRI已於11日宣布成立「矽光子CPO平台與SIG」，他感謝比利時微電子研究中心(imec)副總裁Philippe Absil、新思科技(Synopsys)全球副總裁暨台灣區總經理李明哲、上詮光纖通信(FOCI)總經理胡頂達、安立知台灣(Anritsu Taiwan)總經理陳逸樺，以及國立台灣科技大學教授李三良等重要貴賓共同到場支持。

吳誠文表示，在AI高速運算雲端伺服器、邊緣運算伺服器與終端裝置的資料傳輸速度不斷提升的需求下，台灣必須將先進封裝技術進化，加速矽光子技術自主及產業鏈成型，其中共封裝光學(CPO)技術的推動，將能協助矽光子產業升級，將光學元件與半導體晶片整合，提升傳輸速度與效率。

吳誠文表示，他要感謝促進這次CPO平台成立的合作夥伴，包含TSRI與imec攜手突破矽光子技術瓶頸；Synopsys提供EDA工具鏈，加速研發進程；FOCI、Anritsu、Jetek以光學量測技術協助產業升級等。希望能透過平台，促進更多學界與產業專家共同投入CPO研究，讓相關技術不僅服務於AI伺服器，更能延伸到邊緣伺服器與全球消費者的終端設備。

今年SEMICON Taiwan的主軸是「世界同行‧創新啟航」，他認為，其中很重要的關鍵要素就是「合作」，在AI崛起的時代，沒有任何一個國家能夠獨自完成所有任務，未來要推動的創新應用與服務，都必須仰賴國際合作，才能真正造福全人類。台灣在其中扮演著關鍵角色，可由所製造出的先進晶片作為基礎，協助技術整合，發展出廣泛應用於各種場域的創新系統。

他表示，台灣需要更多世界各地的合作夥伴，共同推動產業發展，期許台灣在矽光子科技領域，也能引領系統整合的新紀元，打造高頻寬、低耗能的AI運算關鍵技術，更推動全球矽光子驗證標準，並透過跨國合作，強化台灣成為國際上的「可信賴創新基地」。