施振榮一句話改變洪麗甯人生 台大政治系女生如何變AI伺科技業女董？

緯穎董事長洪麗甯雖是臺大政治系畢業，但投入科技業數十載，如今已成為AI伺服器大廠董事長，對於生涯發展，她給年輕人三建議，特別是女性的學子，首先是保持熱情，其次是挑選能「欣賞自己能力」的另一半，更重要是「突破自己」，自己不要成為自己的職涯天花板。

身為傑出科技界經理人，洪麗甯在被女學生問及女性進入科技業該做哪些準備時，表示台灣或華人社會中，其實女性的機會已經比韓國跟日本要多，目前女性智力跟能力跟男性差異不大，但最終男性獲得的工作較多，或者主管職較多，其實是女性自己或者社會給予的壓力造就。

女性主管為何比較少？洪麗甯這樣說

洪麗甯指出，因為社會或自我壓力，當孩子生病，女性會自覺該在家照顧，女性會肩負社會給予的期待以及女性自我給予的角色，所以若要走科技業發展這條路，她建議要「突破自己」。

洪麗甯也是台灣女董協會成員，該協會有70~80位台灣上市櫃企業高階主管甚至董事長，洪麗甯指出，由此可見女性經營不見得比較差，所以女性當主管沒有問題，但影響生涯的會是自己對自己的期待，以及能否突破社會對自己的期待，做好管理。

安排生活幫手＋欣賞自己的另一半

「玻璃天花板不是別人給你的，是自己給的」她說，雖然現代社會，男女在家庭共同分工比例已經比較多，但女性責任還是在，因此洪麗甯也常鼓勵公司年輕女性同仁，要找到生活中的支持者，並妥善管理這些支持者，才能在職涯上繼續走下去。

「我常跟女性同事講，你如果要繼續在這條路上走，在找partner（男朋友）的時候，要找一個appreciate your talent（欣賞你的才華）的人！」洪麗甯說，這件事非常重要，當另一半用欣賞的眼光看待，有足夠自信，妳將來在哪裡發光，他都會以妳為傲。

挖掘工作熱情的源頭

洪麗甯差一點要出國唸書，她回憶當年大學畢業一年多，準備出國唸書，在等男朋友同時一邊工作，第一份工作是成衣貿易公司，當時做一段時間後，發現當時的老闆在收回扣，她不能想像自己40歲時跟他們一樣，就決定離職找新工作，當時看到宏碁「微處理器的園丁」徵才廣告，連這是什麼都不知道就跑去面試。

洪麗甯透露，當時面談的老闆就是後來力晶副董事長蔡國智，她表示這場面談非常有趣，中午一路談到下午三四點，後來人資長又通知她去見董事長施振榮，談了2～3個小時，一路談到晚上，施振榮介紹宏碁除進口國外產品業務，同時推中文輸入法倉頡輸入法。

施振榮一段話改變洪麗甯人生

洪麗甯表示，施振榮告訴她「微處理機未來會改變人類生活」，但當時中文鍵盤不標準（不統一），沒有內碼，還好遇到倉頡輸入法發明人，終於可以用向量計算讓中文可以在5個鍵內打出一個字，因此可以跟英文標準鍵盤共用。

洪麗甯表示，當時施振榮告訴她：我們做華人，寫漢字的人，若是沒有辦法解決IO（輸出輸入）的問題，就沒辦法接觸到這麼棒的技術，而這個技術會改變人類的未來，施振榮滿臉熱情的說。

洪麗甯指出，當年宏碁成立4年，施振榮才30多歲，當年沒有創投也沒有搖籃，更沒有創業導師，要創業還得跟丈母娘借錢，宏碁就靠一邊寫雜誌，一邊找老師推廣教學倉頡輸入法，當時洪麗甯也去跟施振榮面試要當老師，施振榮還提醒她，應該先回家問過父親，因為這將是終身的事業。