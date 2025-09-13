台積：把本業做好 就是最好的ESG
台積電（2330）資深副總經理、ESG委員會主席何麗梅昨（12）日表示，把本業做好，就是最好的ESG。企業若沒有穩固的本業，就不可能長期、系統性且有效率地投入永續；反之，當本業帶動資源與動能，ESG就能深入流程與決策，與利害關係人形成真正合作網絡，為社會創造可持續的正向價值。
何麗梅昨天參與2025亞太永續博覽會「永續×成長論壇」，釋出上述看法，同時分享永續的價值觀、治理路徑與量化管理實務經驗。
她強調，ESG是社會給公司的營業許可證，永續不是附庸風雅，是企業能否被社會接納並長久經營的關鍵門檻。她指出，當企業把減碳節能、良善治理與對人的照顧做紮實，就會啟動一條正向循環：吸引與留任人才、降低營運風險、滿足客戶需求，進而創造本業成功，更有能力照顧員工與供應商、回饋股東與社會、貢獻稅收，最終把「責任」轉化為「長期競爭力」。
循環經濟方面，何麗梅指出，台積電採「源頭減量＋夥伴協作」閉環做法，全球廢棄物回收率達97%、台灣需掩埋比例不到1%。
