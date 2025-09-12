電子零件業加班工時飆升

主計總處昨（12）日發布受僱員工統計，7月製造業與電子零組件製造業加班工時創歷史新高。受美國對等關稅政策帶動拉貨潮，以及AI和新興科技應用挹注，7月製造業平均加班17.1小時，創近15年同期最高；電子零組件業加班達27.7小時，為1980年有統計以來同月新高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，製造業單月加班雖因7月工作天數較多而略低於近期峰值，但累計今年前7月平均加班工時仍達17小時，年增0.4小時；電子零組件前7月平均加班工時27.1小時，年增3.2小時。整體而言，高科技產業生產活動持續升溫，但整體製造業表現仍呈現分化。

統計顯示，7月全體受僱員工總工時平均180.4小時，因工作天數較多，較上月增加7.1小時；加班工時平均8.5小時，月減0.1小時，累計前7月平均8.7小時，較去年同期增0.4小時。

受僱人數方面，7月底全體員工達854萬人，較6月底增加4萬人，月增0.46%，其中製造業增幅最大，增加9,000人，其次為批發及零售業及住宿餐飲業，各增加8,000人。譚文玲分析，近期出口表現亮眼，電子零組件、消費性電子產品連月創新高，不僅與關稅拉貨潮有關，也受AI、高速運算與新機上市等新興科技需求帶動，成為推升高科技產業生產與加班工時的重要動能。