台英聯手 強化半導體育才

我國駐英國代表姚金祥與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones），11日在外交部分別透過視訊與實體方式簽署「台英半導體聯合培力計畫瞭解備忘錄」，台英將在半導體人才培育與交流上的制度化合作，進一步強化雙邊供應鏈韌性與產業競爭力。

台英今年6月在「提升貿易夥伴關係」（ETP）架構下，簽署三項支柱協議；本周二英國創新科技部今年第三度率團來台參加台灣國際半導體展。

姚金祥表示，簽署備忘錄進一步顯示雙邊政府間人才交流合作正式落實，將有效支援半導體產業長期發展，並延續合作動能，建立雙邊半導體學子互訪及交流機制，有助提升經濟、民主及供應鏈韌性。

英國創新科技部國家科技顧問、博士史密斯（Dr. Dave Smith）指出，台灣具備完整製造能力，英國在創新研發領域具優勢，雙方未來可在化合物半導體、矽光子及量子技術等前瞻領域拓展合作，台英深化連結將創造產業價值，有助強化全球供應鏈穩定性及技術創新競爭力。

包瓊郁表示，本計畫是台灣與歐洲國家首份半導體人才培育備忘錄，將惠及雙方學子與產業。

包瓊郁引用「十年樹木，百年樹人」強調，人才培育是產業發展根基，期許台英攜手共築科技未來，打造具競爭力的全球半導體生態系。