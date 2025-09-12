快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

台英聯手 強化半導體育才

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

我國駐英國代表姚金祥與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones），11日在外交部分別透過視訊與實體方式簽署「台英半導體聯合培力計畫瞭解備忘錄」，台英將在半導體人才培育與交流上的制度化合作，進一步強化雙邊供應鏈韌性與產業競爭力。

台英今年6月在「提升貿易夥伴關係」（ETP）架構下，簽署三項支柱協議；本周二英國創新科技部今年第三度率團來台參加台灣國際半導體展。

姚金祥表示，簽署備忘錄進一步顯示雙邊政府間人才交流合作正式落實，將有效支援半導體產業長期發展，並延續合作動能，建立雙邊半導體學子互訪及交流機制，有助提升經濟、民主及供應鏈韌性。

英國創新科技部國家科技顧問、博士史密斯（Dr. Dave Smith）指出，台灣具備完整製造能力，英國在創新研發領域具優勢，雙方未來可在化合物半導體、矽光子及量子技術等前瞻領域拓展合作，台英深化連結將創造產業價值，有助強化全球供應鏈穩定性及技術創新競爭力。

包瓊郁表示，本計畫是台灣與歐洲國家首份半導體人才培育備忘錄，將惠及雙方學子與產業。

包瓊郁引用「十年樹木，百年樹人」強調，人才培育是產業發展根基，期許台英攜手共築科技未來，打造具競爭力的全球半導體生態系。

英國 半導體 科技部

延伸閱讀

台英簽署半導體培力 MOU 強化化合物半導體與量子技術合作

台師大抽血換學分案 女足前教練周台英涉詐欺70萬交保

台師大女足抽血案 女教練周台英深夜移送北檢

台師大女足隊抽血換學分涉詐欺侵占 北檢搜索約談教練周台英

相關新聞

美光傳漲價30% 記憶體大利多…外界看好南亞科、華邦電

隨著AI應用從「訓練」向「推理」及邊緣設備延伸，帶動大容量記憶體需求持續升溫，導致記憶體供應吃緊。業界傳出，全球第三大記...

台積四亮點 高盛喊1,370元…市值32.6兆再創新高

權王台積電昨（12）日股價跳空大漲，終場勁揚20元收1,260元，市值32.6兆元，雙雙飆破新高，外資高盛證券最新報告也...

台積：把本業做好 就是最好的ESG

台積電資深副總經理、ESG委員會主席何麗梅昨（12）日表示，把本業做好，就是最好的ESG。企業若沒有穩固的本業，就不可能...

SK海力士將率先量產HBM4 微軟、輝達擴大AI布局

南韓SK海力士（SK Hynix）12日宣布，已完成開發全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM）晶片HBM4，並且已準備量產...

模組廠手握庫存 吞補丸

在記憶體市場再次掀起漲價風潮，繼第3季報價走揚後，第4季仍可望季增20％-50％漲幅，主要原因來自於韓記憶體製造大廠紛紛...

廣達：訂單多到無法想像

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（12）日表示，第4季將是今年AI伺服器出貨高點，第3季仍處於新舊產品轉換期，但是新產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。