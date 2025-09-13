日商收購芝浦失敗 國巨贏面大幅提升

日本時事通訊社報導，日本微型精密機械製造商美蓓亞三美12日表示，針對芝浦電子（Shibaura Electronics）的股份公開收購於9月11日截止，累計參與公開收購已應賣的股份未達最低門檻，因此將不會收購任何芝浦電子的股份。業界預期，國巨（2327）的贏面大幅提升。

國巨在未經芝浦電子同意下，於5月發動公開收購。美蓓亞三美以白衣騎士身分介入，試圖阻止國巨收購芝浦電子。

國巨日前加碼收購芝浦電子一案，公開收購價格由每股6,635日圓調升至每股7,130日圓，加碼幅度約7.5%，並延長收購日期至2025年9月8日，此為國巨第四度調高收購價格，顯示國巨收購芝浦電子志在必得，而美蓓亞三美的出價是每股6,200日圓。

國巨在今年宣布要發動公開收購芝浦電子，美蓓亞三美以白衣騎士身分介入，試圖阻止國巨收購芝浦電子，不過至今已失敗收場，國巨成功收購芝浦電子的可能性大幅增加。

國巨先前表示，提高價格的決策充分體現國巨對長期策略夥伴關係的堅定承諾，以及對雙方結合所能創造協同價值的深切信念，同時也彰顯芝浦電子在推動國巨感測器業務整體願景中的關鍵角色、該業務自2023年起即被視為國巨重要成長動能之一。

據了解，芝浦主力產品為「熱敏電阻（Thermistor」的半導體溫度感測器，其2023年其全球市佔率為13.5%、位居首位。因為該溫度感測器可轉用至軍事、航太領域，因此事關國家經濟安全保障。