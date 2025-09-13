模組廠手握庫存 吞補丸

在記憶體市場再次掀起漲價風潮，繼第3季報價走揚後，第4季仍可望季增20％-50％漲幅，主要原因來自於韓記憶體製造大廠紛紛控產，使得市場供給更加吃緊，業界看好，手握庫存的模組廠包括威剛（3260）、十銓、宇瞻、創見等將後市營運迎來強勁大補丸。

威剛董事長陳立白表示，第3季DDR4貨源吃緊，且固態硬碟（SSD）需求轉強，產線滿載，由於三大DRAM廠的DDR4停產依原計畫進行，且受到HBM發展與產能排擠影響，DDR5供給成長也受限，推升客戶訂單量能。

此外，NAND Flash原廠產出仍自律，不僅資料中心需求熱，消費性電子產品新品上市對儲存需求也不斷攀升，NAND Flash市況可望穩健上升。

十銓也看好DDR4與DDR5價格還可望有小幅走升，傳統規格在工控等應用需求延續，價格上漲動能將延續至2026年第1季。

宇瞻認為，今年7月底是DDR4缺貨情況最嚴峻的時期，之後供需缺口會逐步收斂，而DDR4需求往下走可能要等到2026年開始，預計發生時間會落在明年上半年，下半年才有機會看到DDR4轉DDR5。

創見先前強調，隨著部分DDR4價格已超越DDR5，刺激大多數客戶開案轉向DDR5，推升明年DDR5在工控市場的滲透率，估將從今年的10-15%大幅提升至30-40%。