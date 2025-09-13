快訊

模組廠手握庫存 吞補丸

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

在記憶體市場再次掀起漲價風潮，繼第3季報價走揚後，第4季仍可望季增20％-50％漲幅，主要原因來自於韓記憶體製造大廠紛紛控產，使得市場供給更加吃緊，業界看好，手握庫存的模組廠包括威剛（3260）、十銓、宇瞻、創見等將後市營運迎來強勁大補丸。

威剛董事長陳立白表示，第3季DDR4貨源吃緊，且固態硬碟（SSD）需求轉強，產線滿載，由於三大DRAM廠的DDR4停產依原計畫進行，且受到HBM發展與產能排擠影響，DDR5供給成長也受限，推升客戶訂單量能。

此外，NAND Flash原廠產出仍自律，不僅資料中心需求熱，消費性電子產品新品上市對儲存需求也不斷攀升，NAND Flash市況可望穩健上升。

十銓也看好DDR4與DDR5價格還可望有小幅走升，傳統規格在工控等應用需求延續，價格上漲動能將延續至2026年第1季。

宇瞻認為，今年7月底是DDR4缺貨情況最嚴峻的時期，之後供需缺口會逐步收斂，而DDR4需求往下走可能要等到2026年開始，預計發生時間會落在明年上半年，下半年才有機會看到DDR4轉DDR5。

創見先前強調，隨著部分DDR4價格已超越DDR5，刺激大多數客戶開案轉向DDR5，推升明年DDR5在工控市場的滲透率，估將從今年的10-15%大幅提升至30-40%。

十銓 威剛

美光傳漲價30% 記憶體大利多…外界看好南亞科、華邦電

隨著AI應用從「訓練」向「推理」及邊緣設備延伸，帶動大容量記憶體需求持續升溫，導致記憶體供應吃緊。業界傳出，全球第三大記...

台積四亮點 高盛喊1,370元…市值32.6兆再創新高

權王台積電昨（12）日股價跳空大漲，終場勁揚20元收1,260元，市值32.6兆元，雙雙飆破新高，外資高盛證券最新報告也...

台積：把本業做好 就是最好的ESG

台積電資深副總經理、ESG委員會主席何麗梅昨（12）日表示，把本業做好，就是最好的ESG。企業若沒有穩固的本業，就不可能...

SK海力士將率先量產HBM4 微軟、輝達擴大AI布局

南韓SK海力士（SK Hynix）12日宣布，已完成開發全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM）晶片HBM4，並且已準備量產...

廣達：訂單多到無法想像

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（12）日表示，第4季將是今年AI伺服器出貨高點，第3季仍處於新舊產品轉換期，但是新產品...

