模組廠手握庫存 吞補丸
在記憶體市場再次掀起漲價風潮，繼第3季報價走揚後，第4季仍可望季增20％-50％漲幅，主要原因來自於韓記憶體製造大廠紛紛控產，使得市場供給更加吃緊，業界看好，手握庫存的模組廠包括威剛（3260）、十銓、宇瞻、創見等將後市營運迎來強勁大補丸。
威剛董事長陳立白表示，第3季DDR4貨源吃緊，且固態硬碟（SSD）需求轉強，產線滿載，由於三大DRAM廠的DDR4停產依原計畫進行，且受到HBM發展與產能排擠影響，DDR5供給成長也受限，推升客戶訂單量能。
此外，NAND Flash原廠產出仍自律，不僅資料中心需求熱，消費性電子產品新品上市對儲存需求也不斷攀升，NAND Flash市況可望穩健上升。
十銓也看好DDR4與DDR5價格還可望有小幅走升，傳統規格在工控等應用需求延續，價格上漲動能將延續至2026年第1季。
宇瞻認為，今年7月底是DDR4缺貨情況最嚴峻的時期，之後供需缺口會逐步收斂，而DDR4需求往下走可能要等到2026年開始，預計發生時間會落在明年上半年，下半年才有機會看到DDR4轉DDR5。
創見先前強調，隨著部分DDR4價格已超越DDR5，刺激大多數客戶開案轉向DDR5，推升明年DDR5在工控市場的滲透率，估將從今年的10-15%大幅提升至30-40%。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言