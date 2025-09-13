快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

廣達：訂單多到無法想像

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
廣達。 記者吳康瑋／攝影
廣達。 記者吳康瑋／攝影

廣達（2382）執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（12）日表示，第4季將是今年AI伺服器出貨高點，第3季仍處於新舊產品轉換期，但是新產品（GB300）在9月起逐步升溫，「目前訂單多到無法想像，」為因應強勁需求，美國、泰國與墨西哥等地持續擴張產能，大量招募人才，緩解人才長期不足的窘境。

楊麒令昨天出席2025經理人成長年會，並以AI世代下持續引領產業發展與突破為題，釋出上述看法。

除了輝達的GB200與GB300伺服器，他說，廣達在ASIC伺服器專案也陸續出貨，並與各大雲端服務供應商（CSP）共同推進專屬晶片方案，市場呈現「百家爭鳴」狀態。至於輝達GB200、GB300的迭代進度，他說，各家客戶的規劃有所不同，有些持續採用現有GB200平台，有些客戶則規劃GB300。

不過，廣達掌握的訂單數量多到「無法想像」，仍強烈看好2027年之前AI伺服器需求。他強調，大語言模型是百家爭鳴，大家都搶著做，在這樣的情況下，AI的生意怎麼會不好？

他說，廣達產能一直不夠，持續擴產，需求太強，廣達在加州與田納西州經營超過20年，對地方法規與勞動制度熟悉，美國兩大產能持續擴張。墨西哥廠因關稅與美國232法案壓力，原本作為「分散式投資」的策略，如今已轉為「必要性」投資，預計2026年初正式投產。泰國廠也因圖形處理器（GPU）與表面貼裝（SMT）需求強勁而持續增產。

AI 廣達 伺服器

延伸閱讀

廣達楊麒令：訂單多到想像不到 墨西哥廠明年初投產

不輸給H20？阿里巴巴傳用自家晶片訓練AI 輝達證實「競爭已來臨」

台積電上漲20元創收盤新高！激勵台股收盤飆漲逾200點收25,474點

輝達「這一投」能率集團多頭炸裂！能率鎖漲停 這檔跟著飆

相關新聞

美光傳漲價30% 記憶體大利多…外界看好南亞科、華邦電

隨著AI應用從「訓練」向「推理」及邊緣設備延伸，帶動大容量記憶體需求持續升溫，導致記憶體供應吃緊。業界傳出，全球第三大記...

台積四亮點 高盛喊1,370元…市值32.6兆再創新高

權王台積電昨（12）日股價跳空大漲，終場勁揚20元收1,260元，市值32.6兆元，雙雙飆破新高，外資高盛證券最新報告也...

台積：把本業做好 就是最好的ESG

台積電資深副總經理、ESG委員會主席何麗梅昨（12）日表示，把本業做好，就是最好的ESG。企業若沒有穩固的本業，就不可能...

SK海力士將率先量產HBM4 微軟、輝達擴大AI布局

南韓SK海力士（SK Hynix）12日宣布，已完成開發全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM）晶片HBM4，並且已準備量產...

模組廠手握庫存 吞補丸

在記憶體市場再次掀起漲價風潮，繼第3季報價走揚後，第4季仍可望季增20％-50％漲幅，主要原因來自於韓記憶體製造大廠紛紛...

廣達：訂單多到無法想像

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（12）日表示，第4季將是今年AI伺服器出貨高點，第3季仍處於新舊產品轉換期，但是新產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。