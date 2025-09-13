廣達：訂單多到無法想像
廣達（2382）執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（12）日表示，第4季將是今年AI伺服器出貨高點，第3季仍處於新舊產品轉換期，但是新產品（GB300）在9月起逐步升溫，「目前訂單多到無法想像，」為因應強勁需求，美國、泰國與墨西哥等地持續擴張產能，大量招募人才，緩解人才長期不足的窘境。
楊麒令昨天出席2025經理人成長年會，並以AI世代下持續引領產業發展與突破為題，釋出上述看法。
除了輝達的GB200與GB300伺服器，他說，廣達在ASIC伺服器專案也陸續出貨，並與各大雲端服務供應商（CSP）共同推進專屬晶片方案，市場呈現「百家爭鳴」狀態。至於輝達GB200、GB300的迭代進度，他說，各家客戶的規劃有所不同，有些持續採用現有GB200平台，有些客戶則規劃GB300。
不過，廣達掌握的訂單數量多到「無法想像」，仍強烈看好2027年之前AI伺服器需求。他強調，大語言模型是百家爭鳴，大家都搶著做，在這樣的情況下，AI的生意怎麼會不好？
他說，廣達產能一直不夠，持續擴產，需求太強，廣達在加州與田納西州經營超過20年，對地方法規與勞動制度熟悉，美國兩大產能持續擴張。墨西哥廠因關稅與美國232法案壓力，原本作為「分散式投資」的策略，如今已轉為「必要性」投資，預計2026年初正式投產。泰國廠也因圖形處理器（GPU）與表面貼裝（SMT）需求強勁而持續增產。
