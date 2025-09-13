美光傳漲價30% 記憶體大利多…外界看好南亞科、華邦電

快訊

隨著AI應用從「訓練」向「推理」及邊緣設備延伸，帶動大容量記憶體需求持續升溫，導致記憶體供應吃緊。業界傳出，全球第三大記憶體製造商美光將暫停對通路商及OEM／ODM廠報價，後續價格可能調漲20%-30%，外界看好，台廠南亞科（2408）、華邦電等營運有望同步上揚。

繼上周SanDisk將NAND報價上調10%後，供應鏈透露，美光已通知客戶，包括DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等記憶體產品全部停止報價，規劃停止報價一周，且相關產品價格可能調漲20%-30%。

美光暫停報價
美光暫停報價

據了解，此次涉及的不僅是消費級與工業級記憶體產品，汽車電子產品漲幅更高，預計達70%。供應鏈表示，美光高層觀察到客戶的 FCST（需求預測）顯示重大的供應短缺，因此緊急暫停所有產品報價，將重新調整後續價格。

業界說明，美光的動作反映在推論型AI服務快速興起的背景下，大容量儲存產品正出現結構性變化，且在全球雲端服務供應商（CSP）營收屢創新高，Google、Oracle等科技巨頭積極擴建AI基礎設施，並轉向高效能的推論應用，帶動市場對大容量儲存產品的需求大幅成長。

業界強調，目前大容量HDD的交期幾乎已排到一年後，也因此記憶體業者積極醞釀Nearline SSD產品的開發，希望能將其與HDD的價差，從目前的四至五倍壓縮到三倍左右，以提升客戶導入意願。

法人認為，在三星、SK海力士、美光將產能集中到DDR5和HBM，DDR4線逐步退場，需求卻沒有馬上消失，因為包括低價手機、機上盒、車用、工控仍需要DDR4，在價量齊揚下，台廠南亞科、華邦電正好逆勢補位。

業界透露，南亞科在受惠DDR4市場供給持續吃緊，第3季合約價傳出季增達七成，第4季再漲五成，華邦電第3季合約價也上漲六成，第4季則以第2季低點計算漲幅達八至九成，雖然現貨市場自第2季大漲後趨於穩定，但合約價仍維持攀升動能，而南亞科在DDR4市場的稀缺地位，將為其後續營運改善的契機。

以近期營運來看，南亞科8月營收67.63億元，月增26%、年增1.41倍，改寫43個月新高；累計今年前八月營收298.29億元，年增近兩成。公司預期，第3季產品價格與銷量同步成長，有信心毛利率轉正。

