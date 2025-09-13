台積四亮點 高盛喊1,370元…市值32.6兆再創新高

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
權王台積電（2330）昨（12）日股價跳空大漲，終場勁揚20元收1,260元，市值32.6兆元，雙雙飆破新高，外資高盛證券最新報告也為台積電按讚，指其有毛利率不受海外擴產影響等四大亮點，維持評等「買進」、目標價1,370元。

台積電近日參加在舊金山舉行的高盛Communacopia +年度科技大會分享最新進展。高盛總結台積電有四大亮點，包括高效能運算（HPC）需求強勁、3奈米及5奈米製程產能提升、先進封裝業務動能持續增強、毛利率不受海外擴產影響，評等維持「買進」、目標價1,370元不變。

首先，受惠智慧手機與HPC需求推升，台積電先進製程產能展望再度強化。高盛預期，2奈米量產速度將顯著加快，且初期放量營收貢獻有望高於3奈米，預估2026年2奈米將貢獻晶圓營收比重達11.5%，明顯高於3奈米首年的5.1%。

其次是針對台積電3奈米、5奈米產能緊俏，高盛預期，台積電持續將產能自7奈米轉向5奈米，再由5奈米轉向3奈米，以支撐強勁AI需求；此外，2奈米與1.4奈米製程間同樣具備高度設備通用性，意味台積電可在不同節點間彈性調度產能，滿足客戶需求並強化競爭力。

第三，高盛指出，台積電先進封裝在非AI領域動能持續增強，隨WMCM、SoIC、CPO、CoPoS等新技術推進，管理層預期未來一至二年有更多導入案例，穩固台積電在先進封裝領域的地位。

第四，儘管海外晶圓廠積極擴產，台積電長期毛利率目標仍具可達性。高盛指出，台積電多元的海外擴產計畫，將透過三項策略緩解毛利率壓力，一是向客戶傳遞地理上多元布局的價值，二是提升成本效率，三是善用政府支持。

高盛 奈米 台積電

