快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

SK海力士將率先量產HBM4 微軟、輝達擴大AI布局

經濟日報／ 編譯林文彬黃淑玲／綜合外電
南韓SK海力士宣布，已完成開發全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM）晶片HBM4，並已準備量產。（路透）
南韓SK海力士宣布，已完成開發全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM）晶片HBM4，並已準備量產。（路透）

南韓SK海力士（SK Hynix）12日宣布，已完成開發全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM）晶片HBM4，並且已準備量產，維持領先競爭對手的地位，激勵股價12日改寫歷史新高。

同時，人工智慧（AI）支出依然火熱，微軟計劃「大幅投資」自家AI晶片叢集，輝達（Nvidia）和OpenAI下周也將宣布支持英國的大型AI基建投資。

SK海力士表示，最新HBM4產品頻寬是上一代HBM3E的兩倍，電力效率提高逾40%，可望帶動AI服務效能最多增強69%。SK海力士已為客戶建立生產體系，將在仁川工廠生產HBM4。

主導開發HBM4的SK海力士HBM部門主管趙珠煥說：「完成開發HBM4將是業界新里程碑，藉由及時提供滿足客戶效能、電力效率和可靠度需求的產品，本公司將縮短產品上市時間並維持具競爭力的地位。」

SK海力士股價12日收盤大漲7%至32萬8,500韓元，今年來累計漲近九成，漲幅是三星的兩倍多。

SK海力士是輝達主要HBM供應商，TriOrient副總裁奈斯戴特認為，HBM4可能成為輝達預定明年推出Rubin平台的主要AI記憶體晶片，而產業分析師預測，SK海力士的HBM4價格可能比上一代高60%至70%。SK海力士預估，今年HBM營收將比去年翻倍，來自AI的需求明年也將繼續成長。

此外，彭博資訊與英國金融時報（FT）報導，輝達執行長黃仁勳和OpenAI執行長奧特曼下周隨美國總統川普訪問英國時，將宣布和英國Nscale全球控股公司聯手，開發新的資料中心，英國政府將為這些資料中心計畫提供能源，OpenAI提供取得其AI工具和技術的管道，輝達供應驅動AI模型所需的晶片。

英國 OpenAI

延伸閱讀

阻止青少年不當使用想不開 OpenAI要訓練ChatGPT偵測報警時機

記憶體漲勢恐延至Q4 美光今起停止所有DRAM產品報價一周

SK海力士完成內部認證 準備量產HBM4

幼童看電視吃餅乾誤吞異物 X光照出「奧特曼」網友歪樓呼可愛

相關新聞

美光傳漲價30% 記憶體大利多…外界看好南亞科、華邦電

隨著AI應用從「訓練」向「推理」及邊緣設備延伸，帶動大容量記憶體需求持續升溫，導致記憶體供應吃緊。業界傳出，全球第三大記...

台積四亮點 高盛喊1,370元…市值32.6兆再創新高

權王台積電昨（12）日股價跳空大漲，終場勁揚20元收1,260元，市值32.6兆元，雙雙飆破新高，外資高盛證券最新報告也...

台積：把本業做好 就是最好的ESG

台積電資深副總經理、ESG委員會主席何麗梅昨（12）日表示，把本業做好，就是最好的ESG。企業若沒有穩固的本業，就不可能...

SK海力士將率先量產HBM4 微軟、輝達擴大AI布局

南韓SK海力士（SK Hynix）12日宣布，已完成開發全球首款第六代高頻寬記憶體（HBM）晶片HBM4，並且已準備量產...

模組廠手握庫存 吞補丸

在記憶體市場再次掀起漲價風潮，繼第3季報價走揚後，第4季仍可望季增20％-50％漲幅，主要原因來自於韓記憶體製造大廠紛紛...

廣達：訂單多到無法想像

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令昨（12）日表示，第4季將是今年AI伺服器出貨高點，第3季仍處於新舊產品轉換期，但是新產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。