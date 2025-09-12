矽品精密雙獎加冕 智慧製造與環保創新引領永續新標竿

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
日月光投控（3711）旗下矽品精密，推動環保永續表現亮眼，今年「第五屆TSAA台灣永續行動獎」，榮獲工業／創新基礎建設-金獎；並獲得環境部「第七屆國家企業環保獎」製造組-銅級獎，在智慧製造與環保創新領域引領永續新標竿。

半導體產業持續發燒，矽品積極在中彰雲地區擴廠，其中虎尾科技園區新廠及中科后里園區第一期新廠，近期陸續投產，后里第二期新廠亦訂明年第4季試產，矽品宣布，預計再招募至少5,000名新血。

矽品智慧製造中心處副總經理徐翊表示，矽品持續致力於發展精準智造，深化運用AI智能技術，打造更節能低碳的智慧綠色工廠，落實邁向淨零永續的經營目標。

徐翊說，矽品規劃智慧製造領域，包含生產流程AI品質監控與優化排程、自動搬運提升工作環境、廠房設備AI精準節能三大面向，導入時間從12個月大幅縮短至4個月，讓自動化解決方案快速形成「即戰力」，顯著提高整體生產效率。

面對少子化與低生育率，造成企業招募面臨前所未有的挑戰，矽品提供徵才獎勵、優化工作環境、推動自動化，提升員工的作業效率。

針對依賴人工操作的工作站，矽品大量建立自動搬運系統與智慧監控，降低員工勞動負荷，並運用科技執法替代人工提醒，有效地培養員工的正確作業習慣，進一步促進工作安全與效率，整體生產力提升達6倍至7.5倍。

在節能減碳方面，矽品針對超過3.8億種運轉參數的廠務冰水系統，運用大數據機器學習技術，建立AI自動控制系統，使全系統運轉最佳化，年節省電力達1.5%。這項創新措施，不僅顯示矽品對節能減碳的堅持，也彰顯在流程改造和智慧製造技術開發上的努力不懈，全面契合SDG目標。

在環保作為上，矽品導入雙沸石轉輪高效燃燒系統，揮發性有機化合物（VOCs）的去除率超過96%，有效強化空污防制與節能減碳。公司也推動電鍍廢水回收及污泥再利用，電鍍廢水回收系統每年可產生7.3萬噸回收水量，獲得低雜質、高純度重金屬污泥，並將重金屬污泥等有害廢棄物再利用變成原料，落實資源循環。

矽品副總經理方慎德提到公司積極參與社會公益，推動綠色供應鏈、支持偏鄉教育、參與淨灘與綠地認養等行動，將永續理念落實於企業經營的每一個細節。他強調，唯有結合創新技術、智慧管理與社會參與，才能真正實現企業永續發展的目標。

