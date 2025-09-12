美元、美債殖利率反彈 台指期夜盤以靜制動

台指期夜盤12日開盤後，在台股連五天創新高，多頭停下來喘口氣，加上美債殖利率、美元反彈中，以25,428點、下跌30點開出後，一度下殺至25,319點、下跌139點，但在美光、微軟等科技巨頭電子盤股價持續反彈激勵下，跌勢收斂，在晚間9點左右，夜盤指數在25,400點大關、約下跌60點附近遊走。

雖美國商務部證實，經中美雙方商定，中國國務院副總理何立峰將於9月14日至17日率團赴西班牙與美方舉行會談，雙方將討論美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題，但暫未在美股電子盤掀起波瀾，在美國十年期公債殖利率與美元反彈，黃金期貨價格再次逼近3,700美元中，道瓊電子盤多維持在下跌100點附近遊走，僅那斯達克電子盤在美光、微軟等巨頭反彈中，晚間由黑翻小紅，激勵台指期夜盤跌勢收斂。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,260元，平盤附近遊走，電子期下跌0.2%，半導體期下跌近0.6%，中型100期貨指數下跌0.2%。

台股12日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲258點，收25,474點，其中，外資現貨買超265.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,241口至18,558口；投信賣超56.7億元，自營商買超49.4億元，三大法人合計買超257.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，12日台股開高走高、收紅K棒，但高點25,492無法突破11日長黑棒高點25,541點，且12日成交金額萎縮，跌落5日均量之下，短線必須盡快站上5日均量，才能延續滾量上攻格局，否則一旦正式跌落5日均量，就必須提防出現漲多拉回整理，但下檔空間應有限，持續走揚的月線具支撐。