經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤12日開盤後，在台股連五天創新高。示意圖。本報資料照片
台指期夜盤12日開盤後，在台股連五天創新高，多頭停下來喘口氣，加上美債殖利率、美元反彈中，以25,428點、下跌30點開出後，一度下殺至25,319點、下跌139點，但在美光、微軟等科技巨頭電子盤股價持續反彈激勵下，跌勢收斂，在晚間9點左右，夜盤指數在25,400點大關、約下跌60點附近遊走。

雖美國商務部證實，經中美雙方商定，中國國務院副總理何立峰將於9月14日至17日率團赴西班牙與美方舉行會談，雙方將討論美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題，但暫未在美股電子盤掀起波瀾，在美國十年期公債殖利率與美元反彈，黃金期貨價格再次逼近3,700美元中，道瓊電子盤多維持在下跌100點附近遊走，僅那斯達克電子盤在美光、微軟等巨頭反彈中，晚間由黑翻小紅，激勵台指期夜盤跌勢收斂。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,260元，平盤附近遊走，電子期下跌0.2%，半導體期下跌近0.6%，中型100期貨指數下跌0.2%。

台股12日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲258點，收25,474點，其中，外資現貨買超265.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,241口至18,558口；投信賣超56.7億元，自營商買超49.4億元，三大法人合計買超257.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，12日台股開高走高、收紅K棒，但高點25,492無法突破11日長黑棒高點25,541點，且12日成交金額萎縮，跌落5日均量之下，短線必須盡快站上5日均量，才能延續滾量上攻格局，否則一旦正式跌落5日均量，就必須提防出現漲多拉回整理，但下檔空間應有限，持續走揚的月線具支撐。

台股 台指期

相關新聞

最後一盤爆6905張買單！台積電1,260元創收盤新高、市值32.67兆元

台積電（2330）持續吸引買盤，除息前股價頻頻創高，12日最後一盤爆出 6,905張買單，股價收在1,260元， 追平盤...

中信金（2891）獲利下滑...股價卻守40！專家：壽險雖衝擊但本業仍穩賺

如果只看 EPS（每股盈餘），你會以為中信金今年退步了，因為壽險資產受利率變動影響，帳面表現不漂亮。但投資金控，不能只盯著壽險部位，真正要看的，是銀行本業有沒有穩穩在賺。把銀行單獨拉出來看就很清楚：中信銀行前七月累計獲利 321 億，不但比去年同期的 270 億更好，還是歷史新高，這才是整個集團最可靠的現金牛。

台積電上漲20元創收盤新高！激勵台股收盤飆漲逾200點收25,474點

市場對降息預期樂觀，美國股市三大指數周四同創收盤創新高，台股12日開高走高，早盤以25,349點開出，盤中最高達25,4...

美元、美債殖利率反彈 台指期夜盤以靜制動

台指期夜盤12日開盤後，在台股連五天創新高，多頭停下來喘口氣，加上美債殖利率、美元反彈中，以25,428點、下跌30點開...

上市公司股價、市值雙創新高 身價首次突破82兆元

根據臺灣證券交易所統計，9月12日發行量加權股價指數收盤為25,474.64點，較9月5日的24,494.58點上漲98...

外資連9買台股 連11買台積電累計逾8.55萬張

台股今天漲258.93點，收在25474.64點，連續5個交易日創收盤新高，外資扮演重要推手，今天外資及陸資買超新台幣2...

